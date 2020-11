‘Generazione 56K’: Netflix annuncia la serie in collaborazione con i The Jackal

Si chiama 'Generazione 56K' la nuova serie originale Netflix, prodotta da Cattleya (ITV Studios) e realizzata in collaborazione con The Jackal, gruppo Ciaopeople). Le riprese della serie, composta da otto episodi disponibili nel 2021 nei 190 paesi in cui il servizio di Netflix è attivo, sono iniziate da poco e si svolgeranno a Roma, Procida e Napoli.

'Generazione 56K' è una serie di genere comedy basata su un’idea originale di Francesco Ebbasta, scritta da lui insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, che ne è anche head writer. Dietro la macchina da presa dei primi quattro episodi Francesco Ebbasta, mentre Alessio Maria Federici firma la regia dei restanti quattro.

Generazione 56K , la trama della serie su Netflix

Al centro della storia Daniel e Matilda che si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti e che, insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo di una generazione, quella del modem 56K appunto, travolta dall’arrivo di internet alle soglie dell’adolescenza. Daniel e Matilda vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera di se stessi che, in modi opposti, hanno dimenticato. Tutti gli episodi della serie intrecciano costantemente due linee temporali, due punti di vista, due fasi della stessa storia d’amore e di amicizia che parte nel 1998 e continua fino ai giorni nostri.

Generazione 56K, il cast

Daniel e Matilda, sono interpretati rispettivamente da Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, nella loro versione adulta, e da Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone in quella da ragazzini. Protagonisti della serie anche due componenti dei The Jackal nel ruolo degli amici storici di Daniel: Gianluca Fru è Luca, Fabio Balsamo è Sandro rispettivamente interpretati, nella loro versione da bambini, da Gennaro Filippone e da Egidio Mercurio. Nel cast anche Biagio Forestieri (Napoli Velata) nei panni di Bruno, Claudia Tranchese (Sotto il sole di Riccione, Gomorra la serie 4 stagione) in quelli di Ines, Federica Pirone in quelli di Cristina. Liliana Bottone interpreta Rosa, Massimiliano Rossi (Indivisibili, Romulus) Aurelio, Sebastiano Kiniger Enea, Claudia Napolitano Noemi.