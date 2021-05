"Genius: Aretha", a giugno su Disney+ la serie tv dedicata alla Regina del Soul: le anticipazioni e il trailer

A quasi tre anni dalla sua scomparsa, Aretha Franklin ha una serie tv dedicata alla sua incredibile storia: uscita a marzo negli USA, arriva anche in Italia su Disney+ l’attesissima e pluripremiata serie antologica Genius: Aretha che vede Cynthia Erivo (Harriet, Il colore viola) nel ruolo della Regina del Soul.

Quando esce Genius: Aretha su Disney+

Come annunciato oggi dalla Disney, la serie tv su Aretha Franklin debutterà in Italia venerdì 4 giugno sulla piattaforma streaming Disney+, presumibilmente nella sezione per adulti di Star. Genius: Aretha è composta da 8 episodi, qui sotto le anticipazioni.

Di cosa parla la serie tv su Aretha Franklin

Genius è la serie antologica di National Geographic che porta sullo schermo le affascinanti storie dei più brillanti innovatori del mondo, i loro straordinari successi con le loro volubili, appassionate e complesse relazioni personali (ne avevamo parlato in occasione del lancio di Star).

Dopo Albert Einstein e Pablo Picasso, questa terza stagione esplora il genio musicale e l’incomparabile carriera di Aretha Franklin, così come l’enorme influenza che ha avuto sulla musica e sulla cultura di tutto il mondo. Aretha Franklin è stata un prodigio del gospel, una schietta sostenitrice dei diritti civili ed è considerata la più grande cantante degli ultimi 50 anni, con innumerevoli premi ricevuti durante la sua carriera. Genius: Aretha è la prima e unica serie autorizzata sulla vita dell’universalmente acclamata Regina del Soul.

Sulla trama della serie tv, Disney anticipa questa sinossi: "Senza saper leggere la musica, Aretha Franklin impara da sola a suonare il pianoforte; alla giovane età di 12 anni, inizia a registrare canzoni e a cantare nei tour gospel con suo padre. A 18 anni firma il suo primo contratto discografico con la Columbia Records. Nel 1966, si sposta all’Atlantic Records, dove registra molte delle sue canzoni più iconiche. Nel 1979, inizia un'amicizia e una collaborazione di 40 anni con Clive Davis, che produce una serie di canzoni di successo, tra cui l’hit più venduta della sua carriera, “I Knew You Were Waiting (For Me)”, in duetto con George Michael. Con più di 75 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera, la leggendaria cantante è uno degli artisti musicali più apprezzati di tutti i tempi. La sua voce è stata riconosciuta come una “risorsa naturale” dal suo stato natale, il Michigan".

Il cast di Genius: Aretha, dal 4 giugno su Star Disney+

Il cast comprende la vincitrice dei Tony, Emmy e GRAMMY Award Cynthia Erivo nel ruolo di Aretha Franklin, che esegue molte delle canzoni del ricco catalogo della cantante; il vincitore di un Emmy Courtney B Vance (American Crime Story) nel ruolo del padre di Aretha, CL Franklin; Malcolm Barrett (Timeless: The Movie, Preacher) in quello di Ted White, primo marito e manager di Aretha Franklin. David Cross (Mr. Show, Arrested Development - Ti presento i miei) è il leggendario produttore musicale Jerry Wexler, che guida la cantante nella sua crescita professionale; Patrice Covington (Il colore viola, Ain't Misbehavin) e Rebecca Naomi Jones (Oklahoma!, The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l’amore no) interpretano rispettivamente Erma e Carolyn Franklin, le sorelle di Aretha e coriste abituali; Steven Norfleet (Watchmen, Dynasty) veste i panni del fratello maggiore Cecil Franklin, manager di Aretha dopo il divorzio da Ted White; Pauletta Washington (Beloved, She's Gotta Have It) è Rachel, l’amorevole nonna paterna che ha cresciuto Aretha; Omar J. Dorsey (Queen Sugar) è James Cleveland; Marque Richardson (Dear White People) veste i panni di King Curtis, mentre Kimberly Hébert Gregory (Vice Principals) è Ruth Bowen; infine, Shaian Jordan interpreta la giovane Aretha Franklin, detta Little Re.

La serie è prodotta da 20th Television e Imagine Entertainment. Imagine ha collaborato con Warner Music Entertainment per questa terza stagione, che ancora una volta è prodotta da Brian Grazer e Ron Howard. Suzan-Lori Parks (Topdog/Underdog), vincitrice del Premio Pulitzer, del MacArthur “Genius” e del Tony Award, è showrunner, executive producer e sceneggiatrice principale. Il vincitore di Emmy, Golden Globe e BAFTA TV Award, Anthony Hemingway (American Crime Story) è executive producer e regista.

Il trailer di Genius: Aretha, la serie tv sulla Regina del Soul

I titoli e le trame degli epidosi di Genius: Aretha



La Regina del Soul

Alla disperata ricerca di un successo, nel 1967 Aretha registra negli studi Muscle Shoals il suo primo album con l’Atlantic Records. Dopo anni difficili, Little Re affronta il suo primo assolo nel 1953, nella chiesa di suo padre, CL Franklin.

Verso la libertà

Alla ricerca del proprio sound, nel 1966 Aretha cattura l'attenzione di Jerry Wexler all’Atlantic Records. Nel frattempo, nel 1954 Little Re affronta la sua prima tournée nel Circuito Gospel con CL Franklin e incontra il suo idolo, Clara Ward.

Fa la cosa giusta, donna

Tra il 1967 e il 1968, Aretha si destreggia tra la sua carriera musicale e l’impegno nel movimento per i diritti civili, guidato da Martin Luther King Jr. Nel frattempo, nel 1955 Little Re lascia suo figlio appena nato per tornare al Circuito Gospel, incontrando le leggende della musica James Cleveland e Little Sammie Bryant.

Un uomo miserabile

Nel 1968, Aretha appare sulla copertina del Time Magazine, ma è devastata quando l'articolo si concentra sui dettagli scandalosi della sua vita privata. Nel 1941, Barbara Franklin e il giovane CL Franklin lottano per affermarsi a Memphis, prima della nascita di Little Re.

Il potere della riscossa

Nel 1970, Aretha, ispirata da Angela Davis e dai Soledad Brothers, registra il suo album di protesta “Young, Gifted and Black”. Nonostante l’incertezza di Jerry Wexler, l’album è un successo. Nel 1951, Barbara Franklin prende una decisione che ha un effetto devastante su Little Re.

Ritorno alle origini

Nel 1972 Aretha registra alla New Temple Missionary Baptist Church “Amazing Grace”, il suo album gospel dal vivo più venduto, ignorando le suppliche dei suoi fratelli di inciderlo invece alla New Bethel con il padre, CL Franklin. Nel 1956, la piccola Re scopre di essere incinta del suo secondo figlio, cosa che la costringe a lasciare la scuola. Mentre è incinta, registra il suo primo album alla New Bethel.

Gli anni della disco music

Nell’era della disco, Aretha farà di tutto per rimanere sulla cresta dell’onda, compreso rubare un’opportunità a sua sorella Carolyn. Riceve una nomination ai GRAMMY ma alla fine viene snobbata dal premio. Durante la cerimonia, incontra il fondatore dell’Arista, Clive Davis. Nel frattempo, Jerry Wexler lascia l’Atlantic Records e lui e Aretha si separano.

Nessun dorma

Nonostante le sofferenze per il secondo divorzio e la morte del padre nel 1984, Aretha continua la sua ascesa artistica. Inizia una carriera di successo presso l’Arista, con l’aiuto di Clive Davis, e in un’indimenticabile performance ai GRAMMY del 1998, consolida il suo eterno regno come Regina del Soul.

Le canzoni di Aretha Franklin eseguite nella serie tv di National Geographic

Nella serie sono presenti molte dei più grandi successi di Aretha Franklin dal catalogo completo di Warner Music, tra cui “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”, “Chain of Fools”, “Don’t Play That Song” e “Save Me”.

La serie contiene anche le performance di Aretha Franklin di “I Knew You Were Waiting for Me”, “Freeway of Love” e “Sisters Are Doin’ It for Themselves”. Inoltre, la serie include nomi noti che hanno incrociato la vita di Aretha Franklin, tra cui Dinah Washington, King Curtis, Clara Ward, Art Tatum, il reverendo James Cleveland, Sydney Pollack, Angela Davis, Martin Luther King Jr, Curtis Mayfield e George Michael.