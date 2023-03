Ghosted, il trailer del film con Ana de Armas e Chris Evans in arrivo su Apple TV+

Su Apple TV+ arriva un film che mischia romanticismo e azione (tipo Un matrimonio esplosivo, per intenderci) e che vede come protagonisti due grandissimi (e bellissimi) interpreti come Ana de Armas e Chris Evans.

Il film si chiama Ghosted (sì, ancora un titolo di una sola parola), e di seguito potete trovare il trailer e tutte le informazioni, dalla data di uscita alla trama e al cast.

Quando esce Ghosted

Il nuovo film Apple Original uscirà il giorno venerdì 21 aprile solo su Apple TV+.

Di cosa parla Ghosted

Il titolo del film si riferisce a un termine inglese in uso anche in italiano (nel trailer si sente dire "ghostato") che indica quando, in un rapporto tra due persone, una delle due smette di rispondere alle chiamate e ai messaggi dell'altra, di fatto come se fosse un fantasma (ghost, appunto). E non c'entra con un altro film Apple TV+ intitolato Spirited.

Detto ciò, Ghosted è un film romantico con alto tasso d'azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell'enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo.

Il cast di Ghosted

Il film vede la regia di Dexter Fletcher, ed è stato scritto da Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna e Erik Sommers. Nel cast, oltre a Chris Evans e Ana de Armas, ci sono anche Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris e Tate Donovan.

Il trailer di Ghosted

Avvertenza: il trailer, qui sotto disponibile in italiano, dura tre minuti e - a nostro avviso - rivela non poco della trama. O almeno della prima parte del film.