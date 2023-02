Il dolcissimo tatuaggio di Marco Giallini che forse avete notato a Dinner Club

È, forse inaspettatamente ma non troppo, l'ospite vip più timido di Dinner Club 2, ma ha conquistato il cuore di tutti. Parliamo di Marco Giallini, che nello show di viaggi e cucina firmato Prime Video è stato con Carlo Cracco in Sicilia orientale, dove ha imparato i piatti che, con l'aiuto dello chef, ha poi preparato per gli altri attori che fanno parte del club della cena.

Negli altri episodi, Giallini è stato sempre un po' riservato, o - per citare le sue parole - "nun ho totto li cog.....i a nessuno", pretendendo quindi di non essere messo in difficoltà dagli altri quando è stato il suo turno ai fornelli.

Ma anche senza troppe parole, Giallini ci ha colpito per due cose. La prima è stato il suo gesto, ripetuto più volte, di fingere di suonare la batteria con le posate. Un gesto che, per chiunque abbia calcato un palco, è la chiara dimostrazione di una grande confidenza con lo strumento. E del resto si sapeva che l'attore romano ha una grande passione per la musica, da ascoltare ma anche da suonare (oltre alla batteria, sa suonicchiare anche basso e chitarra).

Il tatuaggio a forma di cuore di Giallini

Il particolare che ci ha più emozionato, e che - almeno noi - non avevamo notato prima, è proprio su una mano di Giallini. Precisamente la mano sinistra, ancor più precisamente al dito anulare. Giallini ha un piccolo, ma riconoscibilissimo tatuaggio a forma di cuore al dito dove si porta l'anello nuziale.

Il motivo di questo tatuaggio è facilmente intuibile, conoscendo la storia personale di Giallini. È infatti una dedica all'amatissima moglie Loredana, morta nel 2011. Giallini parla spesso del suo unico grande amore, e di come abbia accetato di fare la parte di Rocco Schiavone proprio perché anche quel personaggio è vedovo come lui.

E ogni volta che abbiamo notato il tatuaggio durante Dinner Club, non abbiamo potuto fare a meno di pensare a quanto immensamente profondo sia l'amore che Marco prova per la sua Loredana.