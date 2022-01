Ginny e Georgia 2: tutte le novità sulla nuova stagione

Ginny e Georgia stanno per tornare su Netflix a raccontare la loro storia con una seconda stagione della serie che, con il suo debutto lo scorso anno, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Un po' Una mamma per amica, un po' Non ho mai...questa serie TV a metà tra il family drama e il racconto di formazione è pronta a lanciare il suo secondo capitolo facendo tornare sul piccolo schermo le interpreti delle protagoniste della storia: Antonia Gentry e Brianne Howey. Ma cosa sappiamo finora sulla stagione 2 di Ginny e Georgia? Quali saranno i risvolti di trama, quali le new entry del cast e, soprattutto, quando potremo tornare a vedere i nuovi episodi di questa serie sulla piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Ginny e Georgia: la storia e i nuovi risvolti di trama

Ginny & Georgia è la storia di una giovane madre trentenne e sua figlia adolescente che si trasferiscono in una nuova città, Wellsbury, per iniziare una nuova vita dopo un passato pieno di insidie. Ginny è un'adolescente un po' goffa, arrabbiata con il mondo che spesso si ritrova a dover fare da mamma a sua madre, Georgia, una giovane donna con la testa sulle nuvole, intraprendente e piena di energia. Dopo aver passato una vita a fuggire di luogo in luogo, non volendo mai mettere radici, Georgia decide di cambiare drasticamente la sua vita e dare a sua figlia un'adolescenza più stabile. Ma questo desiderio di "normalità" dovrà fare i conti con il passato della donna che tornerà a galla e che verrà affrontato anche nella nuova stagione della serie anche se, per ora, non abbiamo ancora molte novità sulla trama della stagione 2.

Le novità del cast e il nuovo personaggio di Aaron Ashmore

Se non sappiamo nulla sulla trama di Ginny e Georgia 2, abbiamo qualche new sul cast della serie e nello specifico su una new entry. Si tratta di Aaron Ashmore ( Locke & Key) che è ufficialmente entrato nel cast della serie. L'attore interpreterà Gil Timmins, l'ex fidanzato di Georgia nonché padre dell'altro suo figlio, Austin. Gil è un uomo affascinante, misterioso, il classico bad boy di cui tutte si innamorano e per cui poi soffrono. L'uomo, infatti, è stato condannato per appropriazione indebita e mandato in prigione e, nella seconda stagione di Ginny e Georgia tornerà a mettere scompiglio nella nuova vita della sua ex.

Quando esce Ginny e Georgia 2 su Netflix

Per ora non abbiamo certezze sulla data di uscita di Ginny e Georgia 2 ma possiamo immaginare che i nuovi episodi della serie verranno lanciati da Netflix già a partire da questa primavera.