Ginny & Georgia 2: tutto quello che sappiamo finora

Ha fatto il suo debutto su Netflix nel febbraio del 2021 presentandosi come la versione moderna di Una mamma per amica. Stiamo parlando di Ginny & Georgia, la comedy di Netflix che ha fatto il pieno di views conquistando una bella fetta di pubblico che, però, è ancora in attesa di vedere la sua seconda stagione annunciata appena due mesi dopo dalla sua uscita su Netflix. Ma cosa sappiamo finora su questo secondo capitolo ancora inedito della serie con Antonia Gentry e Brianne Howey come protagoniste? Scopriamolo insieme.

Ginny & Georgia 2, cosa sappiamo finora

Le riprese della seconda stagione della serie sono iniziate il 29 novembre 2021. La produzione è poi proseguita fino all'8 aprile 2021. A metà ottobre 2021, la pagina Instagram ufficiale dello show ha rivelato che si stavano "preparando per la seconda stagione della serie". Debra Fisher ha anche anticipato che la produzione si stava avvicinando pubblicando su Instagram una foto con Brianne Howey che diceva: "La seconda stagione sta arrivando alla grande". Un post del 30 novembre ha confermato che le telecamere stavano girando e che la stagione 2 era in produzione.

Le riprese si sono svolte ancora una volta a Toronto, in Canada, con Blue Ice Pictures, Critical Content e Dynamic Television tutte coinvolte nella produzione. Secondo un avviso pubblico sul sito web della regione locale, la serie è stata girata di nuovo anche a Cobourg, in Ontario. Le riprese si sono svolte in città tra il 22 e il 25 febbraio. Le riprese di Ginny e Georgia si sono concluse il 23 aprile 2022, secondo un post su Instagram di Antonia Gentry. La showrunner Debra Fisher ha detto che "è stata una stagione 2 selvaggia".

Chi c'è nel cast di Ginny & Georgia 2

Tra le novità nel cast della serie c'è Aaron Ashmore (noto per X-Men e, più recentemente, Locke & Key di Netflix) si è unito al cast per la seconda stagione nei panni di Gil Timmins. Ben Caldwell (13: The Musical, Murdoch Mysteries) interpreterà la versione più giovane di Gil Timmins nello show nei flashback e Zarrin Darnell-Martin interpreterà la dottoressa Lily nella seconda stagione dello show. Il restante cast sarà uguale a quello della prima stagione.

Quando esce Ginny & Georgia 2 su Netflix

La seconda stagione di Ginny & Georgia uscirà sulla piattaforma di streaming molto probabilmente nel 2023 anche se non è ancora stata confermata una data precisa di debutto.