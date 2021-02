Ginny e Georgia è la nuova "Una mamma per amica" di Netflix

Il nuovo prodotto della piattaforma di streaming in uscita a febbraio è un mix tra Gilmore Girls e Pretty Little Liars

Netflix si prepara a lanciare una nuova serie tv che sembra essere molto promettente. Perché? Perché si rifà a due serie di grande sucesso degli scorsi anni: Una mamma per amica e Pretty Little Liars. Si tratta di Ginny e Georgia, la versione moderna di "Girlmore Girls" dove mamma e figlia sono insieme contro tutti e una nuova Rory (interpretata da Antonia Gentry) e una nuova Lorelai (rianne Howey) sono pronte a regalarci risate, intrighi ma anche grandi emozioni. La serie è composta da 10 episodi e, oltre alle due protagoniste, avrà nel cast anche Diesel La Torraca (Little Monsters), Jennifer Robertson (Schitt's Creek), Felix Mallard (Happy Together), Sara Waisglass (Degrassi: Next Class), Scott Porter (Friday Night Lights) and Raymond Ablack (Narcos).

Ginny e Georgia: quando esce su Netflix e la trama

Il mother-daughter drama farà il suo debutto sulla piattaforma di contenuti in demand il prossimo 24 febbraio 2021. La storia è quella di due donne, mamma e figlia, una trentenne e una quindicenne che si trasferiscono in una nuova città e si trovano ad afforntare tutti i drammi di un cambio di vita radicale. Alla ricerca di una vita normale, le due nuove "ragazze Gilmore" dovranno inserisi in una nuova quotidianità e creare una routine serena alle prese con nuovi amici, nuovi compagni di scuola, nuovi amori e una continua crescita personale. Non sarà sempre facile ma Ginny e Georgia possono sempre contare sul loro solido rapporto mamma-figlia.

Il trailer di Ginny e Georgia