Ginny & Georgia 2 ci sarà. Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Ginny & Georgia torna con una seconda stagione. Il dramedy di Netflix che ha creato scalpore per una frase definita "sessista" da Taylor Swift e ha ottenuto 52 milioni di streaming è stato confermato per la seconda stagione. Il mother-daughter drama alla Una mamma per amica, tornerà, infatti, con dieci nuovi episodi sulla piattaforma di streaming per continuare a raccontare i risvolti della vita della quindicenne Ginny (interpretata da Antonia Gentry) e della sua esuberante mamma Georgia (Brianne Howay). Sono state proprio le due attrici protagoniste della serie ad annunciare ai loro fan il ritorno in scena di Ginny & Georgia per una seconda stagione con un video annuncio pubblicato sui canali social di Netflix. Il team dietro il successo di Ginny & Georgia resterà lo stesso anche nella seconda stagione. Confermate la showrunner Debra J. Fisher, la creatrice Sarah Lampert e la regista Anya Adams che fungeranno anche da produttrici esecutive.

Ginny & Georgia: 52 milioni di views nelle prime 4 settimane

La prima stagione della serie sulla mamma single e la figlia adolescente che si trasferiscono nella piccola cittadina di Wellsbury, nel New England è stata subito un successo per Netflix. La serie, infatti, debuttata sulla piattaforma lo scorso 24 febbraio è entrata subito nella top 10 delle serie più viste su Netflix arrivando a raggiungere 52 milioni di visualizzazioni da parte degli utenti della piattaforma già nelle prime quattro settimane dall'uscita della serie e risultando amatissima soprattutto in Paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, il Kenya e l'Australia.

Ginny e Georgia 2: il video annuncio dei protagonisti del cast