Ginny & Georgia batte tutti. Prima nella top 10 delle serie più viste in streaming nell'ultimo periodo

Sarà grazie alla polemica di Taylor Swift che ha definito la serie "sessista", sarà perché ricorda, anche se con toni più dark, Una mamma per amica, fatto sta che Ginny & Georgia, a circa un mese dal suo debutto su Netflix, ha battuto tutti, anche la seguitissima Dietro i suoi occhi, posizionandosi prima nella top 10 delle serie tv più viste in streaming dell'ultimo periodo. Con ben 953 milioni di minuti visti dagli utenti della piattaforma di streaming, questa serie che racconta le dinamiche di un rapporto mamma-figlia adolescente e figlia adolescente-mamma single giovane e bella è, infatti, al primo posto della classifica dell'azienda di audience americana Nielsen che stipula, costantemente, le graduatorie del pubblico in base ai minuti visti sulle piattaforme. Nell'ultimo periodo, infatti, è stata proprio questa serie con protagoniste Antonia Gentry e Brianne Howey, a ottenere il primato, che sta mantenendo ormai da tre settimane di fila, seguita da WandaVision di Disney + (con 732 milioni di minuti visti) e Dietro i suoi occhi sempre di Netflix (vista per ben 577 milioni di minuti).

Ginny & Georgia: amatissima soprattutto dal pubblico femminile

Secondo le analisi di audience dell'azienda americana, infatti, gli spettatori principali di Ginny & Georgia sono donne. La serie, infatti, sembra essere apprezzata, anche per ovvie ragioni, da un pubblico femminile al punto che, secondo i dati Nielsen, anche contando solo le viewers donne, lo show sarebbe nella top 10 globale, anche se scenderebbe alla sesta posizione. Per quanto riguarda, invece, WandaVision è tutto l'opposto. Il pubblico della serie Disney+, infatti, è maggiormente maschile.

La top 10 completa delle serie più viste in stremaing a oggi

1. Ginny & Georgia (Netflix), 953 milioni di minuti visti

2. WandaVision (Disney+), 732 milioni di minuti visti

3. Behind Her Eyes (Netflix), 577 milioni di minuti visti

4. Firefly Lane (Netflix), 383 milioni di minuti visti

5. Bridgerton (Netflix), 294 milioni di minuti visti

6. Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (Netflix), 281 milioni di minuti visti

7. Age of Samurai: Battle for Japan (Netflix), 265 milioni di minuti visti

8. Longmire (Netflix),234 milioni di minuti visti

9 The Crew (Netflix), 231 milioni di minuti visti

9 The Great British Baking Show (Netflix), 231 milioni di minuti visti