Ginny e Georgia 2, arriva il trailer della nuova stagione

Si può essere migliori amiche della propria madre? Ginny e Georgia ci insegna di sì anche se non tutto è sempre perfetto come può sembrare. Cosa accade a un rapporto mamma-figlia idilliaco se si scopre che la propria madre, in realtà, è un'assassina? Lo scopriremo nei prossimi episodi di Ginny e Georgia che torna con la sua seconda stagione per continuare a raccontare le avventure di una donna estroversa con un duro passato alle spalle e di sua figlia, un'adolescente timida e introversa che sta iniziando a scoprire il mondo. La serie con Antonia Gentry e Brianne Howey sta, infatti, per tornare su Netflix ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi e, soprattutto, quando debutteranno su Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di Ginny e Georgia

L'irrequieta e impacciata quindicenne Ginny Miller spesso pensa di essere più matura della madre trentenne, l'irresistibile e dinamica Georgia Miller. Dopo anni di spostamenti, Georgia vuole disperatamente stabilirsi nel pittoresco New England e offrire ai figli una cosa che non hanno mai avuto una vita normale. Ma non è tutto rose e fiori: il passato di Giorgia rappresenta una minaccia per la nuova vita della famiglia che lei farà di tutto per proteggere.

Le anticipazioni dei nuovi episodi

La nuova stagione di Ginny e Georgia inizierà con Ginny che si ritrova con suo fratello a casa di Zion mentre Georgia si consola, dopo una lite con i suoi figli, con Paul. Ginny, però, dopo un primo allontanamento da casa tornerà da sua madre per riallacciare i rapporti ma il passato della donna troverà il modo di riemergere di nuovo e minare il suo rapporto con la figlia. Cosa accadrà alle due? Non ci resta che aspettare di vedere i nuovi episodi per scoprirlo.

Quando esce Ginny e Georgia 2 su Netflix

I nuovi episodi di Ginny e Georgia faranno il loro debutto su Netflix il prossimo 5 gennaio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.