Glamorous è la nuova serie queer di Netflix. Tutto quello che sappiamo

Netflix ha ordinato una nuova serie tv! Si intitola Glamorous ed è un nuovo titolo, scartato dalla CW, che racconterà la storia di un ragazzo queer. Lo show, per adesso, ha ricevuto un ordine di dieci episodi e avrà come protagonista Miss Benny, il cantante e youtuber americano Ben J. Pierce. Ma cosa sappiamo finora su questo nuovo titolo Netflix e cosa dobbiamo aspettarci? Scopriamolo insieme.

Di cosa parla Glamorous

Glamorous racconta la storia di Marco Mejia (interpretato da Miss Benny), un giovane omosessuale non conforme al genere la cui vita ssceglie di farlo appartenere. La sua vita cambierà quando inizierà un nuovo lavoro per il leggendario magnate del trucco Madolyn Addison. È la prima occasione per Marco di capire cosa vuole dalla vita, chi è in realtà e cosa significa davvero per lui essere queer.

Chi c'è nel cast di Glamorous

Per ora Miss Benny è l'unico attore coinvolto nel cast. Per quanto riguarda il team creativo dietro questo show c'è Jordon Nardino, sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre Damon Wayans Jr. e Kameron Tarlow della Two Shakes Entertainment sono anche produttori esecutivi.

Quando esce Glamorous su Netflix

Per ora non sappiamo quando uscirà Glamorous su Netflix ma possiamo immaginare di trovare gli episodi di questa serie sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo anno.