‘Gli orologi del diavolo’, su Rai Uno la nuova fiction con Beppe Fiorello: trama e curiosità

A partire da lunedì 2 novembre Rai Uno trasmette in prima serata ‘Gli orologi del diavolo’, fiction che vede il ritorno di Beppe Fiorello come protagonista insieme, tra gli altri, a Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. Quattro le puntate della serie tv girata nel Salento, tra Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Porto Selvaggio e Lecce, realizzate in collaborazione con Apulia Film Commission e frutto di una co-produzione italo-spagnola per la regia di Alessandro Angelini.

La serie tv ‘Gli orologi del diavolo’ è tratta dall’omonimo libro, edito nel 2015 da Gianfranco Franciosi con Federico Ruffo, ispirata a fatti realmente accaduti.

‘Gli orologi del diavolo’, la trama della serie di Rai1 con Beppe Fiorello

Nel 2005 Gianfranco Franciosi, per tutti Gianni, ha venticinque anni e fa il meccanico navale a Bocca di Magra, in Liguria. Un giorno riceve una strana visita: due clienti offrono un anticipo da cinquantamila euro in contanti per un gommone velocissimo, con doppio fondo ed equipaggiato con radar e Gps. Gianni si insospettisce, va alla polizia e accetta di aiutare gli investigatori a capirci di più, ma scivola in un gioco più grande di lui e, con il passare dei mesi, diventa un agente infiltrato a tutti gli effetti.

Inizia così la sua seconda vita: quattro anni di viaggi in Sudamerica per trasportare enormi quantità di cocaina, di festini con i narcos e di riunioni con la polizia, quattro anni di paura. Diventa fratello acquisito del boss spagnolo Aurelio e perde tutto: l’amore, la famiglia, il lavoro. Persino la libertà perché finisce in carcere per un anno a Marsiglia. Quando finalmente la polizia conclude il più grande sequestro di droga mai avvenuto in Europa, Gianni è pronto a riprendersi la sua vita, ma Aurelio sfugge all’arresto e vuole vendetta. È l’inizio di un incubo che continua: Gianni deve rinunciare alla sua identità e sparire nel nulla.

Nella fiction Gianni diventa Marco Merani e ha il volto di Beppe Fiorello. Il titolo fa riferimento ai Rolex che il boss Elías Piñeiro Fernandez regalava ai suoi affiliati.

Gli orologi del diavolo, il cast

La serie tv vanta un gran cast di attori italiani e stranieri: oltre al protagonista Giuseppe Fiorello, ci sono Alvaro Cervantes, Claudia Pandolfi, Nicole Grimaudo, Marco Leonardi, Carlos Librado ‘Nene’, Alicia Borrachero, Gea Dall’Orto e Fabrizio Ferracane. Firmano la sceneggiatura Salvatore Basile, Valerio D’Annunzio, Alessandro Angelini, Antonio Piazza, Fabio Grassadonia.