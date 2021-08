Gloria, la nuova fiction di Canale 5: trama e anticipazioni

Gloria è la nuova fiction di Canale 5, al via mercoledì 1 settembre in prima serata. Una miniserie thriller ambientata in Bretagna che racconta la storia di una donna, avvocato e madre di tre figli, accusata della scomparsa del marito. Adattamento di Keeping Faith, che il Guardian ha definito una "Big Little Lies trasferita nel Galles rurale", la serie vede protagonista Cécile Bois (nota per Candice Renoir).

La trama

Ambientato nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, in Bretagna, tra Saint-Malo e Cancale, il racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena di Gloria si dipana tra le incantevoli spiagge di granito rosa caratteristiche dell'area. La protagonista, sconvolta dalla scomparsa del marito, perde gradualmente l'equilibrio e non si fida della polizia, tantomeno degli altri personaggi che celano un passato oscuro, fatto di segreti, pettegolezzi, litigi, problemi di soldi e doppie vite.

Trasmessa tra marzo e aprile di quest'anno dalla principale tv privata francese, Gloria ha ricevuto un ottimo riscontro in termini di critica e pubblico.