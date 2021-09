Gold Digger, su Sky la serie tv sull'amore "impossibile" tra una 60enne e un 36enne

L'espressione "gold digger" (tradotta letteralmente "cercatore d'oro") è usata in inglese per definire con disprezzo una persona che instaura una relazione sentimentale con qualcuno al solo scopo di trarre vantaggio dalle ricchezze dell'altra persona: in italiano, l'espressione usata in questi casi è "cacciatore/trice di dote".

Ed è proprio da questa espressione, usata fin dagli inizi del '900 tra persone di estrazione sociale inferiore così come in diversi libri, il titolo di una mini serie tv composta da 6 episodi, prodotta dalla BBC e in arrivo in Italia su Sky Serie e on demand.

Ecco tutte le cose da sapere prima di vedere la serie Gold Digger su Sky

Quando esce Gold Digger su Sky

Gold Digger sarà trasmesso in prima visione su Sky Serie e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW a partire da mercoledì 8 settembre alle 21.15.

Il cast di Gold Digger

Storia d’amore dai risvolti inaspettati, Gold Digger è un’intensa miniserie drammatica in sei episodi creata da Marnie Dickens (Thirteen) e con la regia dei primi tre episodi affidata a Vanessa Caswill.

Per quanto riguarda gli attori del cast, Gold Digger vede in scena Julia Ormond (Le Streghe dell’East End, The Walking Dead: World Beyond, ma anche al cinema con film come Vento di Passioni, Il Primo Cavaliere e Il senso di Smilla per la neve) e Ben Barnes (Le Cronache di Narnia, Dorian Gray) nei panni dei protagonisti, che con la loro scandalosa relazione amorosa portano in scena un vero e proprio tabù: l’equilibrio dei Day, una famiglia benestante di Londra, viene infatti scosso quando la madre annuncia di essersi innamorata di un ragazzo con la metà dei suoi anni.

Di cosa parla la serie tv Gold Digger: la trama

Dopo aver passato decenni della sua vita totalmente concentrata sui bisogni delle persone attorno a lei - il suo ex marito, Ted, e i suoi tre figli, Patrick, Della e Leo - Julia Day (Ormond), una signora benestante e da poco divorziata che ha appena trascorso il suo 60esimo compleanno da sola, si lancia in una relazione destinata a suscitare accese discussioni.

Il suo nuovo compagno, infatti, è più giovane di lei, anzi molto più giovane di lei: Benjamin (Barnes), giovane prestante, ha trentasei anni. La famiglia di Julia, compresa la sua ex suocera, una donna senza peli sulla lingua, non ha dubbi: altro che amore, quell’uomo dev’essere per forza un cacciatore di dote.

Se non fosse che Julia, innamoratissima, è pronta a difendere questa relazione con tutta se stessa. Per tutta la vita ha sacrificato la sua vita personale, erano anni, infatti, che non si sentiva così viva, così capita e così amata. La sua sarà la scelta giusta? Oppure i suoi figli e il suo ex marito riescono a vedere qualcosa che lei non vede? Cosa nasconde Benjamin? Soprattutto, cos’è successo nel passato della famiglia Day?

Il trailer di Gold Digger

Su YouTube si trova il teaser trailer originale della miniserie tv BBC

Ma anche diverse clip molto interessanti, come questa scena con un annuncio piuttosto sconvolgente.