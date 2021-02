Golden Globes 2021, pioggia di nomination per le serie in onda su Sky

Trionfo per "The Undoing", nominata per il cast e come miglior miniserie. Lovecraft Country fra le migliori serie drammatiche dell’anno. Cerimonia in diretta, nella notte fra il 28 febbraio e l’1 marzo, su Sky Atlantic

Tantissime le serie in onda su Sky e in streaming su Now Tv protagoniste ai prossimi Golden Globes 2021. In lizza per le prestigiose statuette assegnate dalla stampa estera di Hollywood al meglio della tv (e del cinema) dell’anno appena trascorso, infatti, buona parte dei titoli in onda su Sky Atlantic che fanno ricchissimo il catalogo on demand di Sky.

La cerimonia, che anche quest’anno sarà possibile seguire in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic, in diretta, nella notte fra il 28 febbraio e l’1 marzo, avrà fra i suoi protagonisti titoli come "The Undoing – Le verità non dette", l’apprezzatissimo family drama Hbo con Nicole Kidman e Hugh Grant che guida la categoria delle migliori miniserie dell’anno, Lovecraft Country – La terra dei demoni, che gareggerà fra le migliori serie drammatiche dell’anno e che come The Undoing è disponibile on demand su Sky e in streaming su Now Tv, e The Flight Attendant (prossimamente su Sky), la crime comedy segnalata fra le serie migliori dell’anno e per la sua protagonista, l’amatissima Kaley Cuoco di The Big Bang Theory. Titoli che spiccano anche in ambito attoriale. I protagonisti più amati delle serie citate vengono tutti, infatti, nominati: trionfo per il cast di "The Undoing", con Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald Sutherland che guidano le rispettive categorie; il Perry Mason oscuro e tormentato di Matthew Rhys vale all’attore gallese la candidatura come miglior protagonista di una serie drammatica; Ethan Hawke è nominato come miglior attore protagonista di una miniserie per "The Good Lord Bird", la serie Showtime sulla storia di John Brown; Don Cheadle vede riconosciuto invece il gran lavoro fatto su "Black Monday".

Fra le categorie più combattute senz’altro quella per il miglior attore protagonista di una miniserie, una serie antologica o un film per la tv, dove a contendersi il Golden Globe sono, oltre ai già ricordati Hugh Grant e Ethan Hawke, anche Mark Ruffalo, già vincitore dell’Emmy Award per "Un volto, due destini – I know this much is true", Bryan Cranston, nominato per la performance in "Your Honor" (in foto, sopra), atteso legal thriller su Sky e Now Tv dal 24 febbraio, e Jeff Daniels, protagonista con Brendan Gleeson (anche lui candidato) della miniserie in due parti "Sfida al Presidente - The Comey Rule", sul complicato rapporto fra Donald Trump e l’ex direttore dell’FBI James Comey. Tutte incredibili performance che è possibile recuperare o rivedere on demand su Sky e in streaming su Now Tv.