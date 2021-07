Goliath 4, la stagione finale della serie tv con Billy Bob Thornton arriva su Prime Video in autunno

A due anni dalla terza, Amazon Prime Video ha annunciato oggi l'uscita della quarta e ultima stagione della serie Amazon Original Goliath, che ha per protagonista il Premio Oscar (come sceneggiatore di Lama Tagliente) e vincitore di due Golden Globe (per Fargo e appunto per Goliath) Billy Bob Thornton. Di seguito le informazioni diffuse da Amazon.

Goliath 4, data di uscita della stagione finale

Come da annuncio ufficiale di Amazon, gli episodi di Goliath 4 saranno disponibili in streaming dal 24 settembre su Prime Video.

Di cosa parlerà Goliath 4

Nell'ultima stagione Billy ritorna alle sue radici di avvocato al seguito di Patty (Nina Arianda) che ha preso un incarico in un prestigioso studio legale a San Francisco. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi "Golia" d’America: l’industria degli oppioidi.

Mentre Billy affronta il suo dolore cronico e Patty non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di essere stata usata, la loro lealtà sarà messa alla prova, mettendo a rischio la loro collaborazione. In un mondo in cui il denaro può comprare tutto, persino la giustizia, dovranno rischiare tutto per fare ciò che è giusto.

Il cast di Goliath 4

Nel cast di Goliath si annoverano Billy Bob Thornton nel solito ruolo di Billy McBride, Nina Arianda che torna nella parte dell'avvocata Patty Solis-Papagian, Tania Raymonde che interpreta la prostituta e assistente di Billy Brittany Gold, Diana Hopper nelle vesti di Denise, la figlia di Billy, e poi ancora Julie Brister (Marva Jefferson). Oltre ai personaggi già noti, nel cast ci saranno anche Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone e J.K. Simmons.

Goliath è prodotto da Amazon Studios e ha per executive producer Lawrence Trilling (Parenthood), Geyer Kosinski (Fargo) e Jennifer Ames & Steve Turner (Boardwalk Empire).