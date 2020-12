Gomorra 5, video auguri di Natale dal set con Salvatore Esposito

Salvatore Esposito, in esclusiva assoluta, direttamente dal set di Gomorra 5 ha diffuso un video dedicato a tutti i suoi fans, subito condiviso sul suo sito e sul gruppo ufficiale Facebook: "Salvatore Esposito and friends".

In una pausa trucco durante le riprese dell'ultima stagione di "Gomorra", l'attore che impersona Genny Savastano si è concesso qualche momento di relax in compagnia di alcuni membri della troupe. L'occasione è stata quella di girare una breve clip per augurare a tutti i fan della serie Sky Original un sereno Natale. «Ragazzi - esordisce Esposito nel video - dal camper trucco e capelli di Gomorra 5 vi auguriamo buone feste! Che il 2021 sia un anno migliore perché questo 2020...» e qui Esposito si interrompe perché il telefono con cui stava filmando scivola improvvisamente sul tavolo. «Ecco appunto - continua Esposito ridendo - E' bastato nominare 2020 ed è caduto il telefono: impressionante!» Nonostante l'imprevisto, il divertente messaggio ha raccolto in poche ore migliaia di "Mi piace" e condivisioni sui social. Nel video "Genny" e la troupe indossano tutti dei cappellini rossi natalizi visto il tema del video. In molti però hanno pensato che il cappello natalizio fosse anche una scusa per nascondere il nuovo look di Genny nella quinta e ultima stagione, evitando così uno spoiler importante in attesa dei prossimi episodi. Sky ha già annunciato che la quinta stagione di "Gomorra" sarà l'ultima della serie. Nelle scorse settimane sempre Salvatore Esposito aveva voluto festeggiare il ritorno sul set con un video pubblicato su Instagram insieme a Marco D’Amore, regista di due episodi della quarta stagione. L'attore ha inoltre diretto “L’immortale”, film di cui è anche protagonista. La pellicola, spin-off di “Gomorra”, svelava le reali sorti di Ciro Di Marzio, sopravvissuto agli eventi del finale della terza stagione. Mentre le riprese della quinta stagione continuano, i fan di Salvatore Esposito hanno potuto apprezzarlo anche nella quarta stagione di "Fargo" in onda su Sky proprio in questi giorni. Per l'attore napoletano un anno davvero ricco di soddisfazioni professionali (nonostante la iella).

Gomorra 4, come finiva?

La quarta stagione di “Gomorra” ha trascinato il pubblico in un turbinio di eventi ed emozioni. Il fallito attentato ai Levante ha condotto all’arresto di Patrizia, che teme per la sua vita in carcere. È riuscita a sopravvivere a un brutale pestaggio ma, presto o tardi, morirà tra quelle mura. Ha una sola via di fuga, parlare con Ruggieri, affidandosi alla protezione testimoni.

È però necessario che faccia il nome di Gennaro Savastano, incriminandolo. Si tratta di qualcosa che Patrizia vorrebbe evitare a ogni costo e fa giungere a lui la sua richiesta. Dovrà liberarla, in cambio del suo silenzio. Genny deve però fronteggiare Azzurra, (interpretata da Ivana Lotito, attualmente su Sky Atlantic con Romulus il venerdì sera alle 21.15) che non intende correre rischi e vuole che la donna venga uccisa. Genny prova a scoprire dove si trovi Patrizia, ma si rende conto che i Levante non intendono aiutarlo. Savastano è tornato l’uomo di un tempo, decidendo di lanciare un chiaro segnale. Don Gerlando e sua moglie muoiono per mano sua, mentre la giovane Grazia viene risparmiata per trasmettere il messaggio al resto della famiglia. Michelangelo decide intanto di collaborare, tradendo la propria famiglia e accettando l’idea di una nuova vita, sotto protezione, con Patrizia. Continua intanto la fuga di Enzo 'Sangue Blu', che ha un costo. Elia uccide Maria, che resta leale all’uomo che ama. Gennaro riesce infine a liberare Patrizia e Mickey, conducendoli verso un jet privato che dovrebbe condurli lontano da tutto e tutti. La verità è però un’altra. Michelangelo sale a bordo e lì trova la sua morte per mano di Fernando, mentre Genny estrae la sua pistola contro Patrizia. Un breve scambio di battute e poi la donna viene colpita da tre colpi. Negli ultimi minuti del finale di stagione si vede il boss accedere a un rifugio sotterraneo. Ha ora inizio la sua vita da latitante.