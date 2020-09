Sky chiude Gomorra: la quinta sarà l'ultima stagione

"Siamo al viaggio conclusivo della storia, per noi attori sarà un lutto". È Salvatore Esposito, il Genny Savastano di 'Gomorra', a dare l'annuncio collegandosi ala conferenza stampa di presentazione dei nuovi prodotti Sky Original con Marco D'Amore (Ciro nella finzione), da Riga dove sono cominciate pochi giorni fa le riprese (che si sposteranno poi a Napoli per concludersi ad aprile 2021) della quinta e ultima stagione della serie realizzata da un'idea di Roberto Saviano.

"Siamo all'ultima stagione, l'ultimo pezzo di racconto, l'ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all'altro, Marco D'Amore: bellezza e malinconia infinita ma tanto, anche alla fine".

Salvatore Esposito annuncia quello che i fan già immaginavano: Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della fortunatissima serie tv. Si chiude una lunga epopea televisiva iniziata nel 2014 e che si concluderà nel 2021, quando - secondo indiscrezioni - saranno trasmesse le puntate che saranno girate a breve.

Quando esce Gomorra 5: finale di serie

Ciro e Genny si ritroveranno e si confronteranno ancora, insieme a nuovi e vecchi protagonisti. Rotta la pace con i Levante, a Napoli la guerra si riaccenderà più efferata e violenta di prima. La riconquista della città sarà scandita da nuove alleanze e nuovi tradimenti, per ristabilire ed affermare ancora una volta il potere tra diversi i clan.

La nuova stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, al timone della serie fin dalla prima stagione, e da Marco D’Amore, già regista di parte della quarta e de L’Immortale, il grande successo targato Vision Distribution e Cattleya che fa da ponte fra la quarta e la quinta stagione della serie.

La quinta stagione della più internazionale delle serie TV italiane – nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio appena trascorso – vedrà il ritorno di Marco D’Amore non solo dietro la macchina da presa della serie, ma anche accanto a Genny Savastano (Salvatore Esposito) nei panni di Ciro l’Immortale, uscito di scena alla fine della terza stagione. Riprendono i loro ruoli nel cast anche Arturo Muselli, nei panni di Enzo Sangue Blu, e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny.

Le nuove serie tv

Per una serie che si chiude altre accendono i riflettori: Sky ha annunciato una serie sul caso Varani, uno dei delitti piú efferati degli ultimi anni, tratto da 'La città dei vivi' di Nicola Lagioia in uscita ad ottobre. Un'altra serie raccoterà la tragedia di Alfredino Rampi con Anna Foglietta nei panni della mamma del piccolo. Luca Zingaretti vestirà i panni del 'Re', ovvero il direttore despota di un carcere. Fabio De Luigi sarà protagonista dell'adattamento della produzione Bbc 'I Want My Wife Back', che diventa 'Ridatemi mia moglie', con Alessandro Genovesi dietro la macchina da presa. Prima serie tv anche per i Fratelli D'Innocenzo mentre sarà 'Anna' il titolo della seconda serie firmata da Niccolò Ammaniti dopo il successo de 'Il Miracolo'.

Sono appena partite le riprese di 'Alfredino - Una storia italiana' con Anna Foglietta nei panni di Franca Rampi, madre del piccolo Alfredo, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, nel 1981, e rimasto nel cuore e nella memoria di tutti anche grazie a una - per quei tempi - inedita copertura mediatica.

Come annunciato pochissimi giorni fa, primo ciak fra la fine del 2020 e l'inizio del nuovo anno per 'Il Re', il primo prison drama italiano, con Luca Zingaretti - fra gli attori più amati del cinema e della Tv italiani - in un ruolo oscuro e controverso, quello del direttore di un carcere di frontiera dove non vige alcuna legge al di fuori della sua.

Riprese al via a ottobre per 'Ridatemi mia moglie', comedy che riunisce, per la prima volta in tv dopo tanti successi al box office, Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi, davanti e dietro la macchina da presa dell'adattamento della produzione Bbc 'I Want My Wife Back'.