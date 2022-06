Il revival degli anni '80 continua su Disney+ con la serie tv dei mitici Goonies

Netflix ha Stranger Things, Prime Video ha "risposto" con Bang Bang Baby, ora tocca a Disney+ creare una serie tv che ci riporti agli anni '80. E in pieno stile Disney+, ovvero con un franchise, la scelta è caduta su uno dei film più iconici di quel decennio, il mitico I Goonies, quello in cui un gruppo di ragazzi vive un'avventura straordinaria alla ricerca del tesoro di Willy l'Orbo per salvare la loro cittadina - e la casa dei Walsh (no, non quelli di Beverly Hills, anche se pure qui il fratello maggiore si chiama Brandon) - dagli speculatori edilizi.

I Goonies (attualmente il film è disponibile solo su Sky o NOW, non su Netflix né su Prime se non a pagamento) diventerà quindi una serie, dal cui successo potrebbe dipendere la creazione del tanto atteso sequel del film.

Quando uscirà la serie sui Goonies

Al momento non sono neanche iniziate le riprese, anzi non è stato ancora scelto il cast. La serie tv, che dovrebbe intitolarsi Our Time, uscirà quindi non prima del 2023.

Di cosa parla la serie sui Goonies

Il regista del film, Richard Donner, è morto nel 2021, ma la vedova ha dato il suo consenso per la realizzazione della serie. Così come ha fatto Spielberg, che dei Goonies era l'autore. E con il permesso di Spielberg, anche la Warner Bros ha dato il suo nulla osta perché la serie sia prodotta da Disney+.

Dietro Our Time c'è ora il produttore Gail Berman, che ha spiegato di cosa parlerà la nuova serie tv, rivelando alcuni dettagli sulla trama. Berman, infatti, ha rivelato una cosa che probabilmente farà molto piacere ai fan della serie: Our Time non sarà un sequel, né un reboot, ma un remake "shot by shot" (scena per scena), il più possibile fedele al film originale. E chissà che nel cast non trovi spazio Sean Astin, il Mickey del film originale, che come noto ha recitato recentemente anche in una stagione di Stranger Things. Tutto torna, dagli anni '80...