Cosa sappiamo Granchio Nero, il nuovo thriller postapocalittico di Netflix

Netflix sta per sganciare un'altra bomba: un film svedese ambientato in un mondo postapocalittico dilaniato dalla guerra. Si tratta di un lungometraggio dal titolo Granchio nero che debutterà sulla piattaforma di streaming per raccontare una storia avvincente e incentrata su tematiche attualissime. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora su Granchio nero e quando potremo vedere questo film su Netflix.

Di cosa parla Granchio nero

Nel corso di un inverno lungo e rigido sei soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato per trasportare un misterioso pacco che potrebbe metter fine alla guerra. Quando si addentrano in territorio nemico, non hanno idea dei pericoli che li aspettano o di chi possano fidarsi. Ma per la pattinatrice di velocità divenuta soldatessa Caroline Edh, la missione è completamente diversa. Diretto da Adam Berg e interpretato da Noomi Rapace, Granchio nero segue i sei soldati nella disperata missione attraverso i ghiacci. Mentre si spingono oltre i loro limiti, devono decidere quale prezzo sono disposti a pagare per sopravvivere.

Chi c'è nel cast. di Granchio nero

Nel cast. di Granchio nero troviamo Noomi Rapace, Jakob Oftebro, Erik Enge, Dar Salim, Ardalan Esmaili, Aliette Opheim, David Dencik.

Quando esce Granchio nero su Netflix

Il nuovo film postapocalittico di Netflix, Granchio nero farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 18 marzo alle 8 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizo.