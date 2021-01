Il Grande Gatsby diventa una serie tv! Dopo 8 anni dall'uscita dell'adattamento per il grande schermo del romanzo di F. Scott Fitzgerald con Leonardo di Caprio nei panni del protagonista, il Grande Gatsby arriva anche sul piccolo schermo con una nuova serie. A dare la notizia è stata la rivista americana The Hollywood Reporter che ha annunciato che A + E Studios e ITV Studios America stanno collaborando insieme allo scrittore Michael Hirst per una serie tv con un alto budget basata proprio sul romanzo cult del '900 di Fitzgerald. A produrre la serie e a ricoprire la figura di consulente sarà lo stesso pronipote di Scott e Zelda Fitzgerald e secondo alcune fonti gli A + E Studios detengono i diritti del romanzo fin dai tempi del film del 2000 con Toby Stephens e Mira Sorvino.

La serie tv sul Grande Gatsby: tutte le novità rispetto al film

Una cosa è certa, il nuovo adattamento televisivo del romanzo di Fitzgerald sarà diverso dal film con Leonardo di Caprio del 2013. A parlare delle differenze tra film e serie tv è stato lo stesso scrittore ingaggiato per la sceneggiatura della serie, Michael Hirst, che sottolinea che la serie intende incentrarsi sul tema della comunità black della New York degli anni '20. Lo sceneggiatore, inoltre, non ha negato di avere un forte legame con il libro che dice di averlo studiato prima da studente e poi da insegnante a Oxford e che ha una contemporaneità che sembra non passare mai di moda.