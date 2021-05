Grey's Anatomy perde un altro personaggio principale. Le novità della stagione 17

Continua a riempirsi di addi questa diciassettesima stagione di Grey's Anatomy. Dopo l'uscita di scena di alcuni dei personaggi principali della serie come quella del dottor Andrew DeLuca, interpretato da Giacomo Gianniotti morto (forse in modo anche troppo semplice per una serie come questa) per una coltellata proprio in questa stagione e quella di Jesse Williams, il dottor Jackson Avery arriva nell'episodio andato in onda ieri sera negli Stati Uniti un altro addio. Ma entriamo più nel dettagli per scoprire di chi si tratta. Attenzione perché ci sono degli spoiler.

Grey's Anatomy 17: addio a un altro attore regolare

A lasciare la serie alla fine di questa stagione 17 sarà il neurochirurgo Tom Koracick, interpretato dall'attore Greg Germann, noto al pubblico per il suo ruolo di Richard Fish in Ally McBeal. L'addio del dottore, ormai regolare nel cast della serie di Shonda Rhimes che in questa stagione ha combattutto in prima fila contro il Covid, saluterà i suoi compagni nell'episodio che andrà in onda sul canale ABC il prossimo 3 giugno. Nell'episodio andato in onda ieri sera, Greg ha deciso di trasferirsi a Boston insieme a Jackson per aiutare i meno fortunati e dare una svolta al sistema sanitario locale. C'è da aspettarsi, però, che l'attore potrebbe tornare per qualche cameo nelle future stagioni della serie anche se fuori dal cast fisso.

Il personaggio di Tom Koracick è approdato nel cast di Grey's Anatomy nella stagione 14 come attore ricorrente nei panni di un neurochirurgo brillante ma anche abbastanza arrogante. Il personaggio, poi, è passato a regolare nella stagione 16 entrando al centro di un triangolo amoroso con Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd).

«È stato un privilegio lavorare con persone così talentuose coinvolte in questa serie - commenta Germann a Deadline - e un grazie speciale va ai fan di Grey's Anatomy». Anche la sceneggiatrice KRista Vernoff ha commentato l'uscita di scena dell'attore sostenendo di aver avuto nel cast un vero genio che farà sentire la sua assenza ma che probabilmente rivedremo ancora.