Grey's Anatomy 17: dopo 9 anni torna un altro personaggio storico della serie

A sole due settimane dalla morte di Andrew DeLuca, Grey's Anatomy si prepara a un altro momento scioccante per i fan: il ritorno di un personaggio storico della serie dopo ben 9 anni dalla sua uscita dal cast. Ebbene sì, con Shonda Rhimes, non si può stare mai tranquilli, soprattutto nella stagione che dovrebbe fungere da gran finale dopo 17 lunghi anni di colpi di scena, morti, new entry, il tutto con un unico denominatore, Meredith Grey. Ed è proprio grazie a lei, il volto di sempre di Grey's Anatomy, ora in coma in un letto di ospedale a causa del Covid, che tornerà uno dei personaggi che i fan della serie hanno saputo amare nel corso degli anni: Lexie Grey (interpretata da Chyler Leigh). La sorellina di Meredith per via parterna, introdotta nella serie alla fine della terza stagione e fissa nel cast per sei stagioni in totale fino alla sua scomparsa insieme al suo fidanzato Mark Sloane nell'incidente aereo, della fine della stagione 8, che tutti ricordiamo (così come ricordiamo ogni grande tragedia che ci ha fatto vivere negli anni questa serie) comparirà nel sogno ricorrente di Meredith nel prossimo episodio della serie in programma per il 1 aprile regalandoci un nuovo pezzo di puzzle della reunion che tutti stavamo aspettando.

Tutti i personaggi storici comparsi in Grey's Anatomy 17

La comparsa del personaggio di Lexie nel sogno di Meredith segue, infatti, quella di Derek Shepherd (Patrick Dempsey), T.R. Knight (George O'Malley) che era apparso già in un episodio andato in onda a dicembre e di April Kepner (lei però è ancora viva) che tornerà per un'apparizione nella serie. Non è ancora certo ma anche Mark Sloane potrebbe tornare a salutare la sua vecchia amica con una comparsata nell'ultima stagione di serie. La stessa sceneggiatrice di questa stagione di Grey's Anatomy ha dichiarato lo scorso mese che "ci sono buone chance che potremmo rivedere alltri personaggi della serie sulla spiaggia insieme a Meredith". Non ci resta che aspettare a questo punto e, intanto, goderci il ritorno di Lexie. Ecco il teaser dell'episodio in questione.