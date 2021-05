Grey's Anatomy 17: tutto quello che sappiamo sul possibile ritorno di Sandra Oh

Per tutti gli appassionati del medical drama Grey's Anatomy che hanno seguito la serie già dal primo capitolo, qusta diciassettesima stagione si è rivelata essere una sorta di dedica a loro con il ritorno di tanti dei personaggi storici della serie. Molti di questi personaggi, infatti, scomparsi nella storia o andati via dal cast sono tornati a fare visita alla veterana Meredith in coma a causa del Covid con un cameo nella stagione 17 della serie in onda sul canale americano ABC. Tra questi ci sono stati l'amatissimo Derek Sheperd (Patrick Dempsey), il compagno di Meredith dalla prima stagione, il collega specializzando di Meredith, George O'Malley (T.T.Knight), sua sorella Lxie Grey (Chyler Leigh), il bellissimo Mark Sloan, il chirurgo plastico e amico di Derek interpretato da Eric Dane e la collega dottoressa April Kepner (Sarah Drew).

Tra tutti, però, c'è solo una persona che i fan sono ancora in attesa di rivedere insieme a Meredith in Grey's Anatomy 17: la sua migliore amica Christina Yang. Il personaggio, interpretato da Sandra Oh per 10 anni tornerà o no nella stagione 17 della serie? I fan ci sperano ma entriamo più nel dettaglio del possibile ritorno di Christina in Grey's Anatomy 17.

Sandra Oh sul possibile cameo in Grey's Anatomy 17: cosa sappiamo

L'attrice americana, ospite in un podcast dal titolo Asian Enough del Los Angeles Times ha dichiarato sul suo possibile ritorno a Grey's Anatomy che per lei quell'esperienza è terminata. L'attrice che adesso veste i panni della funzionaria dell'MI-5 Eve Polastri nella serie Killing Eve ha deluso i fan dichiarando di non essere intenzionata a tornare in Grey's Anatomy perché pur amando la serie ha concluso quel percorso ormai da 7 anni e nella sua mente è un'esperienza appartenente al passato che non avrebbe più senso di essere rivangata di nuovo.

La sceneggiatura lascia spazio a un possibile ritorno di Christina

Ciò che ha lasciato la speranza dei fan sempre accesa sul possibile ritorno di Christina in Grey's Anatomy è il fatto che nella trama della serie, il suo personaggio non è morto ma si è solo trasferito in Svizzera. Nelle stagioni passate del medical drama sono stati diversi i riferimenti al suo personaggio come dei messaggi che si sarebbe scambiata con Meredith o un regalo inviato alla stessa amica. Nonostante le porte di Grey's Anatomy per lei sono sempre aperte, Sandra Oh, ha dichiarato di aver chiuso questa pagina della sua carriera. Ma per cambiare idea c'è sempre tempo, quindi, non ci resta che stare a vedere.