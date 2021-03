Grey's Anatomy 17: tutto quello che sappiamo sulla nuova (e ultima?) stagione della serie

Grey's Anatomy è il medical drama più amato dal pubblico del piccolo schermo e su questo non c'è dubbio. Tra le più longeve di sempre, questa serie ideata dalla regina della televisione Shonda Rhimes, si prepara a tornare in onda con nuovi episodi della diciassettesima stagione che, si vocifera, potrebbe essere davver l'ultima. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su Grey's Anatomy 17 tra trama, cast e data di uscita.

Trama e cast di Grey's Anatomy 17

Grey's Anatomy tornerà sul piccolo schermo con una trama più attuale che mai, gli autori, infatti, hanno deciso di inserire subito la pandemia nella storia raccontando così, la vita ospedaliera, quasi in tempo reale. Oltre a questo, però, sappiamo che ci sarà un crossover con lo spin-off di serie Station-19 e nel cast, sono stati promossi a personaggi regolari sia il dottor Cormac Heyes, interpretato da Richard Flood, sia il dottor Winston Ndugu, interpretato da Anthony Hill che, la dottoressa Pierce avave ritrovato durante una conferenza nella scorsa stagione. È interessante, invece, l'ultima dichiarazione di Ellen Pompeo (aka Meredith Grey) che ha detto, senza girarci troppo intorno, che questa stagione potrebbe essere davvero l'ultima.

Grey's Anatomy 17 si prepara a essere l'ultima stagione di serie: ecco perché

È notizia di questi giorni che la stagione 17 di Grey's Anatomy potrebbe essere l'ultima. Krista Vernoff, infatti, che sta scrivendo il finale di serie ha dichiarato a The Hollywood Reporter che "sta lavorando a un finale di stagione che possa funzionare anche come grand finale di serie". La Vernoff è stata scelta per questo ruolo di responsabilità dopo aver lavorato alla serie per ben 7 stagioni per poi tornare dalla 14esima in poi. Le ragioni della conclusione di Grey's Anatomy sembrerebbe legata oltre che alla pandemia anche al contratto della protagonista assoluta della serie Ellen Pompeo. L'attrice, infatti, da quasi 20 anni volto di Meredith Grey, è in una lunga trattativa con la produzione della serie per un aumento di compenso.

Nel cast di Grey's Anatomy 17 un'ospite d'eccezione: Phylicia Rashad

Un'altra news sulla nuova stagione di Grey's Anaotomy riguarda una guest star d'eccezione. Si tratta dell'attrice Phylicia Rashad che apparirà nell'episodio che andrà in onda il prossimo mese, il dodicesimo della stagione 17, con un ruolo ancora misterioso. Nella serie, recita anche sua sorella, Debbie Allen, l'attrice che interpreta Catherine Fox (anche regista di diversi episodi). A dare la notizia è stata la stessa Allen che ha dichiarato a TVLine che sua sorella "porterà divertimento e grazia a Grey's Anatomy con un personaggio che toccherà il cuore degli spettatori.

Grey's Anatomy 17: data di uscita degli ultimi episodi di stagione

Gli ultimi 10 episodi della stagione 17, e probabilmente anche l'ultima, di Grey's Anatomy (composta in totale da 16 episodi) andranno in onda negli Stati Uniti sul canale ABC da domani 11 marzo 2021 con un episodio a settimana. Le date di trasmissione italiana della serie non sono ancora state fissate. Porbabilmente dovremo aspettare ancora un po' per vedere gli ultimi episodi su Fox di Sky.