Grey's Anatomy inarrestabile. La serie di Shonda Rhimes è rinnovata per la 18esima stagione

Grey's Anatomy è inarrestabile. Il medical drama più famoso dell'ultimo decennio che ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori di tutto il mondo tra amori, drammi, tradimenti e tragedie è stato rinnovato per una 18esima stagione. La serie di Shonda Rhimes, infatti, tornerà con nuovi episodi inediti sul canale che la ditribuisce, la ABC. È stato ottenuto il via libera per un ulteriore continuo della serie (che ormai è la più longeva del canale tv americano) grazie all'accordo con la protagonista indiscussa della serie, Ellen Pompeo.

La 17esima stagione, che sta andando in onda in America ora, infatti, era stata pensata e scritta per essere un possibile grand finale di serie non essendoci ancora la conferma di poter andare avanti nella storia ma, ora, non sarà più così. L'attuale showrunner Krista Vernoff dovrà, infatti, scrivere una nuova sceneggiatura che porterà avanti la storia per un'altra stagione di serie. Che sia l'ultima? Staremo a vedere.

Quali attori torneranno in Grey's Anatomy 18?

Per quanto riguarda gli attori che torneranno a vestire i panni dei loro personaggi storici nella 18esima stagione di Grey's Anatomy per ora abbiamo la conferma di Chandra Wilson e James Pickens Jr che hanno rinnovato il proprio contratto, in scadenza con la diciassettesima stagione, mentre, Jesse Williams ha scelto di interrompere il suo percorso in Grey's Anatomy e non tornare nella nuova stagione.

Oltre a Grey's Anatomy 18 torna anche Station 19 con la quinta stagione

Oltre al rinnovo di Grey's Anatomy è stato confermato anche quello del suo spin-off Station 19 che procederà con una quinta stagione.