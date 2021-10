Grey's Anatomy 18 e il grande ritorno di Addison: tutto quello che c'è da sapere

Preparatevi tutti perché Addison sta per tornare a Seattle. La Dott.ssa Montgomey, infatti, sta per fare il suo gran rientro nella serie che l'ha resa nota al pubblico: Grey's Anatomy dopo quasi vent'anni dal sue debutto. Il personaggio interpretato da Kate Walsh, infatti, ha fatto il suo ingresso nel cast del medical drama di Shonda Rhimes nella prima stagione nei panni del chirurgo neonatale nonché moglie di Derek Shepherd. Ora la Montgomery, torna nella nuova stagione di Grey's Anatomy, la numero 18, che sta regalando molte emozioni ai fan della che nei vari episodi potranno fare un vero e proprio viaggio nel tempo e rivedere sul piccolo schermo tanti dei loro personaggi preferiti, dalla mamma di Meredith a Nick Marsh, fino a passare per l'ex rivale della dott.ssa Grey diventata poi protagonista dello spin off della serie, Private Practice.

A ospitare la Montgomery sarà l'episodio numero 3 di Grey's Anatomy 18 che andrà in onda negli Stati Uniti il 14 ottobre sul canale ABC. Nel trailer dell'episodio, infatti, compare proprio la Walsh nei panni del chirurgo neonatale Addison Montgomery e si prepara a mettere in riga tutto lo staff del Grey Sloan Hospital.

Grey's Anatomy 18x03: cosa sappiamo sul ritorno di Addison

Addison torna in scena nella serie di Shonda Rhimes in grande stile, con un ingresso trionfale nel Grey Sloan Hospital che ricorda, per certi versi, quello della prima stagione della serie. La Montgomery, infatti, si presenta ai nuovi specializzandi dicendo loro "voi dovete essere le persone che hanno rovinato il programma di specializzazione" con un chiaro rimando alla sua frase d'esordio nella serie, rivolta a Meredith, "Tu devi essere quella che si s** mio marito" usando lo stesso verbo, nella versione originale "screw".

Il ritorno di Kate Walsh, però, era già stato annunciato dalla sceneggiatrice di questa stagione di Grey's Anatomy, Krista Vernoff che aveva dichiarato che il personaggio di Addison sarebbe tornato a Seattle per una sperimentazione clinica finalizzata a realizzare il primo trapianto di utero ma anche per rimettere in riga gli specializzandi dell'ospedale.