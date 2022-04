Addison torna in Grey's Anatomy 18: tutto quello che bisogna sapere

Addison Montgomery torna a Grey's Anatomy! È ufficiale, Kate Walsh tornerà a vestire i panni del chirurgo neonatale ed ex moglie di Derek nella stagione 18 del medical drama. L'episodio in cui la Walsh farà il suo grande ritorno andrà in onda il prossimo 5 maggio negli Stati Uniti, sul canale ABC mentre per vederlo in Italia, su Dinsey +, dovremo aspettare giugno. Ma cerhiamo di scoprire qualcosa in più sulla trama di questo episodio e, soprattutto, sul futuro di Addison nella nuova stagione della serie di Shonda Rhimes.

Intanto iniziamo mostrandovi l'annuncio della stessa Kate Walsh sui suoi social dove passa da un abbigliamento casalingo al suo camice da dottoressa con il portamento tipico della Dr.ssa Montgomery.

Tutte le apparizioni di Addison in Grey's Anatomy

Addison ha fatto il suo ingresso nel cast di Grey's Anatomy fin dalla prima stagione, e nello specifico nel finale quando torna a Seattle da suo marito Derek con un entrata di scena che ricordiamo tutti. Il personaggio otterrà un ruolo fisso nella serie e, amata dal pubblico, diventerà protagonista anche di uno spin-off: Private Practice di ben sei stagioni. Dopo alcuni crossover e un cameo in Grey's Anatomy 8, Addison è tornata in due episodi della serie andati in onda lo scorso settembre per effettuare un primo trapianto di utero.

Cosa sappiamo sul ritorno di Kate Walsh in Grey's Anatomy 18

Addison sarà presente nel sedicesimo episodio della stagione 18 di Grey's Anatomy intitolato Should I Stay or Should I Go, nome che lascia intendere un potenziale ritorno fisso del personaggio nella trama della serie. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare il 5 maggio per scoprirlo.