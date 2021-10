Grey's Anatomy 18: un personaggio del passato torna nel cast fisso a sorpresa

Grey's Anatomy 18 torna a regalarci tante emozioni. Tornata in onda il 30 settembre negli Stati Uniti sul canale ABC che la trasmette, ormai, da diciotto anni, il medical drama ideato da Shonda Rhimes continua a sfonare novità e new entry nel suo cast. Nella nuova stagione della serie, infatti, saranno tanti i volti noti a tornare per dei cameo (come Ellis Grey e l'attesissima Kate Walsh nei panni di Addison Montgomery) ma, tra tutti, ce n'è uno che rientrerà nel cast fisso della diciottesima stagione di Grey's Anatomy. Si tratta di una vecchia conoscenza di Meredith Grey che torna come regular nel cast a tempo pieno e che avrà uno stretto legame, proprio con la dottoressa del Grey Sloan. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di chi si tratta e come sarà coinvolto nella trama della nuova stagione di Grey's Anatomy.

Grey's Anatomy 18: chi torna nel cast fisso

Vi ricordate Nick Marsh? Il dottore esperto in trapianti dell'episodio 17 della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy? Sarà proprio lui, infatti, a tornare come personaggio regolare dellla stagione 18 della serie ABC. Nick, interpretato da Scott Speedman (che tutti ricordiamo nel suo ruolo di Ben in Felicity), sarà una presenza fissa in Grey's Anatomy 18. Comparso già nel primo episodio della serie, siamo sicuri che Nick ci regalerà molte emozioni, basta ricordare la chimica tra lui e Meredith nella stagione 15 e chissà cosa ci riserverà ora. In Grey's Anatomy 18, Meredith incontra Marsh in un viaggio in Minnesota per partecipare all'inagurazione di una biblioteca dedicata a sua madre Ellis Grey (altro personaggio che rivedremo in questa nuova stagione). Dopo essersi incontrati per caso in un ristorante, Nick e Meredith si sono intrattenuto nel suo hotel e la chimica tra i due era palpabile. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare i prossimi episodi per scoprirlo.

Qui il promo di Grey's Anatomy 18x02