Grey's Anatomy non si ferma più. Ellen Pompeo firma il contratto per la 19esima stagione

Grey's Anatomy è inarrestabile. Nonostante le ultime dichiarazioni di Ellen Pompeo (aka Meredith Grey) che aveva affermato di non poterne più del medical drama che l'ha resa nota in tutto il mondo, la serie ha appena confermato il rinnovo per la diciannovesima stagione. Non è finita qui, infatti, per la dottoressa Grey che continuerà a essere la protagonista indiscussa delle storie d'amore, di medicina e di amicizia dell'ospedale di Seattle e a raccontare drammi ma anche emozioni in corsia e nella vita privata.

Oltre all'attrice statunitense, che si riconferma volto indisusso della serie per cui guadagna, secondo le sue dichiarazioni, qualcosa come 550.000 dollari a episodio, resta a bordo per la nuova stagione di Grey's Anatomy anche Krista Vernoff, la showrunner dell'ultimo capitolo di serie. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su Grey's Anatomy 19 e quando potremo vedere i nuovi episodi.

Grey's Anatomy 19: tutto quello che sappiamo finora

Per ora non abbiamo ancora notizie sulla possibile trama della diciannovesima stagione del medical drama, la serie, infatti, è ancora in distribuzione sul canale ABC e in streaming su Disney+ in Italia. Un lieve calo negli ascolti, però, non ha fermato il network dall'ordinare una nuova stagione in anticipo e far firmare un nuovo contratto a Ellen Pompeo per nuovi episodi della serie che si conferma il primo drama più amato dal pubblico della fascia d'età 18-49 anni del canale americano ABC e il secondo, attualmente, per numero di spettatori dietro solo a The Good Doctor.

«Non potrei essere più contenta di poter continuare a raccontare la storia di Meredith - commenta Shonda Rhimes - e degli altri personaggi del Grey Sloan Memorial Hospital. Si tratta di un atto di fiducia nei confronti di Krista, del cast e degli sceneggiatori che sono in grado di tenere il pubblico incollato allo schermo ancora oggi. E senza gli incredibili fan di questa serie, non saremmo mai arrivati così lontano»

Quando esce Grey's Anatomy 19

Essendo ancora attiva la messa in onda degli episodi di Grey's Anatomy 18 possiamo aspettarci di poter vedere la nuova stagione non prima della fine del 2022 o dell'inizio del 2023.