Grey's Anatomy 19: annunciato il grande ritorno di Jackson Avery

Jesse Williams torna a interpretare l'iconico personaggio di Jackson Avery nella 19esima stagione di Grey's Anatomy. Ad annunciare questo attesissimo e amatissimo ritorno in Grey's Anatomy 19 è il sito Deadline che rivela che l'attore non solo tornerà nel cast di un episodio della nuova stagione del medical drama ma ne sarà anche regista. L'attore, che si era distaccato dalla serie di Shonda Rhimes per inseguire il suo sogno di fare musical a Broadway, tornerà nel quinto episodio di Grey's Anatomy 19 ma i fan si stanno già chiedendo se insieme a lui potremo tornare a vedere anche April oppure no.

Tutto sul ritorno di Jackson in Grey's Anatomy 19

L'episodio 19x05, dal titolo When I Get to the Border farà un grande regalo ai fan della serie facendo tornare il personaggio di Jackson Avery. Nella puntata in questione, infatti, vedremo Meredith andare a Boston, dove Jackson si era trasferito insieme alla sua fidanzata April Kepner e la loro figlia Harriet per lavorare alla Avery Foundation. Nell'episodio, però, sembra che rivedremo solo Jackson e non April secondo le anticipazioni di Grey's Anatomy.

La trama di Grey's Anatomy 19

La diciannovesima stagione riprende sei mesi dopo il finale della diciottesima e vede cinque nuovi specializzandi unirsi allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis infatti si aggiungono al cast. Vincitrice del Golden Globe® Award nel 2007 come migliore serie drama e nominata per diversi Emmy®, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie più popolari del nostro tempo. Il medical drama segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro creando, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

Quando esce Grey's Anatomy 19 e dove vederlo in Italia

La diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, dell’executive producer Shonda Rhimes, debutterà il 2 novembre in Italia in esclusiva su Disney+. La nuova stagione si aggiunge a tutte le precedenti del medical drama di successo già disponibili sulla piattaforma streaming.