Grey's Anatomy 19, contratto ridimensionato per Ellen Pompeo, Meredith ci sarà solo in pochi episodi

Meredith non sarà più la protagonista assoluta di Grey's Anatomy. Ellen Pompeo, infatti, ha ridiensionato il suo accordo con la produzione della serie e, nella 19esima stagione di Grey's Anatomy la vedremo molto meno. L'attrice, che per quasi vent'anni è stata il volto del medical drama creato da Shonda Rhimes, ha deciso di dedicarsi ad altro e ridurre la sua presenza sul set e negli episodi di Grey's Anatomy 19 dove apparirà "part-time" e cioè per soli 8 episodi dei 20-23 previsti della stagione. Anche se non la vedremo più di tanto nel nuovo capitolo di Grey's Anatomy, la Pompeo continuerà comunque a essere la voce narrante in ogni episodio della nuova stagione.

Questa decisione dell'attrice di staccarsi dalla serie che l'ha resa nota in tutto il mondo era già stata annunciata quando, mesi fa, Ellen aveva ammesso di essere molto stanca di Grey's Anatomy dopo 19 anni di lavoro sempre nello stesso progetto. L'attrice, infatti, a Entertainment Tonight che le chiedeva, lo scorso maggio, se Grey's Anatomy potesse andare avanti senza di lei, rispondeva: "Vedremo, vedremo", prima di aggiungere, "Cercare continuamente di reinventare lo show è la sfida a questo punto e la serie parla a molte persone e i giovani la adorano. Ha ispirato così tante generazioni di operatori sanitari, quindi, penso che per i giovani sia davvero un buon contenuto e cercheremo di farlo andare avanti per i giovani, non necessariamente con me, ma continua così al di là di me”.

L'attrice, infatti, consapevole di volersi distaccare da Grey's Anatomy, ha scelto di non perdere nuove opportunità e la vedremo in una nuova serie Hulu ma farà anche un EP. Ellen, infatti, come riporta TvLine, sarà la protagonista di un nuovo titolo Hulu ispirato alla storia vera di una coppia del Midwest che adotta quella che credono sia una bambina di 8 anni con una forma rara di nanismo. Ma quando iniziano a crescerla insieme ai loro tre figli biologici, cominciano lentamente a credere che potrebbe non essere chi dice di essere. Mentre mettono in discussione la sua storia, si trovano di fronte a dure domande su quanto sono disposti a fare per difendersi, cadendo in una battaglia che viene combattuta nei tabloid, in aula e, infine, nel loro matrimonio.

Tutte le novità di Greys' Anatomy 19

Oltre a Ellen Pompeo che avrà un contratto part-time, nella nuova stagione di Grey's Anatomy vedremo cinque nuovi chirurghi tirocinanti vagare per le sale del Grey Sloan Memorial questo autunno. Hai Adelaide Kane (Reign) nei panni di Jules Millin, che è stata cresciuta da artisti/hippy ed è cresciuta, tra la droga, come l'unico vero adulto della famiglia, Harry Shum Jr. (Glee) nei panni di Daniel "Blue" Kwan , un tirocinante arguto, impaziente e brillante che è generoso per natura ma competitivo fino all'ultimo. Un'altra novità per la stagione 19 sono Niko Terho, nei panni di Lucas Adams, che è determinato a dimostrare di essere un chirurgo (proprio come molti nella sua famiglia che sono venuti prima lui) e Midori Francis nei panni di Mika Yasuda, una figlia di mezzo con otto fratelli che è abituata a essere trascurata e sottovalutata (e lo usa a suo vantaggio).

Ultimo ma forse più curioso, c'è Alexis Floyd (Inventing Anna) che interpreta Simone Griffin, una giovane donna di successo e intelligente che è cresciuta a Seattle ma non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una brutta storia personale con l'ospedale.