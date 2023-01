Grey's Anatomy si prepara a dire addio a Ellen Pompeo nel nuovo emozionante promo

Grey's Anatomy senza Meredith Grey? Difficile immaginarlo, eppure, la prossima stagione del medical drama targato Shonda Rhymes andrà avanti senza l'iconico personaggio a cui Ellen Pompeo ha dato il volto per ben 19 anni. Un duro colpo per i fan della serie che, proprio nella sua nuova stagione, dirà addio, una volta per tutte, al personaggio di Meredith. Una decisione voluta dalla stessa Pompeo che per quasi vent'anni ha vestito i panni della dottoressa Grey e che, adesso, ha voglia di buttarsi in nuovi progetti.

E mentre i fan della serie sono in attesa di vedere la seconda parte della 19esima stagione, ecco che arriva un promo, emozionante, che li prepara all'uscita di Meredith dallo show. La ABC, il canale che distribuisce Grey's Anatomy in America, ha rilasciato un nuovo promo della seconda parte della 19esima serie del medical drama, un video, nostalgico, che si focalizza sull'uscita di scena di Ellen Pompeo e che strapperà una piccola lacrima a chiunque abbia mai seguito le sue avventure, i suoi drammi d'amore, le sue scappatelle con Derek, la sua amicizia con Cristina Yang, il lutto per la morte di Derek e tutto il suo percorso da specializzanda del Seattle Grey fino al medico di successo che è diventata ora.

Nel finale della prima parte di stagione, avevamo lasciato Meredith intenta nel mandare una mail al Grey Sloan Memorial Hospital per annunciare la sua partenza. La dottoressa Grey, infatti, è pronta a ripartire da un'altra parte e ricostruirsi una nuova vita lontana dagli scheletri del passato, compreso l'ospedale che ha ospitato le peggiori tragedie della sua vita.

Nonostante la sua uscita di scena, però, la Pompeo resterà in qualche modo nella serie in quanto continuerà a prestare la sua voce fuori campo nei prossimi episodi della serie. E perché no, potrebbe tornare a fare qualche cameo nelle prossime stagioni di Grey's Anatomy.

Il promo, che la vede protagonista, mostra il suo ultimo giorno al Grey Sloan Memorial e la vede riflettere su quanto l'ospedale l'abbia aiutata a a trovare l'amore, una famiglia a cui appartenere, e, alla fine, anche se stessa.

Quando debutterà la seconda parte di Grey's Aanatomy 19

La secnda parte del capitolo 19 di Grey's Anatomy debutterà il 23 febbraio sulla ABC in America e il primo episodio, intitolato "I'll follow the sun", seguirà già la dipartita di Meredith dalla serie con il suo ultimo giorno di lavoro al Grey Sloan. In Italia la serie è distribuita da Disney+.