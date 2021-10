Grey's Anatomy 18, la nuova (e ultima?) stagione arriva anche in Italia

È arrivata finalmente la notizia ufficiale attesa da milioni di spettatori (compresi noi): Grey's Anatomy 18, la nuova e forse ultima stagione della serie creata da Shonda Rhimes e con protagonista Ellen Pompeo, esce anche in Italia.

Dopo il debutto avvenuto il 30 settembre negli USA, arriva quindi anche nel nostro Paese la 18esima stagione della serie medical più famosa del terzo millennio. Ecco tutte le cose da sapere per vedere Grey's Anatomy 18.

Grey's Anatomy 18: dove e quando esce

Disney+ ha annunciato oggi che la diciottesima stagione di Grey's Anatomy debutterà in Italia in esclusiva sulla propria piattaforma streaming da mercoledì 27 ottobre.

Come avevamo ipotizzato a luglio, quindi, i nuovi episodi arrivano direttamente su Disney+ e non su Sky, sui cui canali Fox Grey's Anatomy era uscita in anteprima fino alla scorsa stagione.

