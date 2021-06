Grey's Anatomy 17 volge al termine, in onda su Sky l'ultima puntata della stagione

Finalmente ci siamo: Grey's Anatomy 17, la stagione più complicata di sempre per la serie tv medical più famosa e longeva della tv, arriva al finale di stagione.

Tra interruzioni per covid, riprese a singhiozzo, pause varie, siamo dunque con fatica giunti alla conclusione di quella che, con ogni probabilità, è la penultima stagione di Grey's Anatomy: come anticipato, infatti, lo show ideato da Shonda Rhimes per ABC è stato rinnovato per la 18esima stagione, ma Ellen Pompeo ha firmato un contratto di un solo anno, quindi quasi sicuramente la prossima sarà la stagione finale.

Vediamo quindi come arrivare preparati al finale di stagione di Grey's Anatomy 17.

Come vedere le ultime puntate di Grey's Anatomy 17

Nelle scorse stagioni, Grey's Anatomy ci aveva abituato a serie di 24-25 episodi. Ma già alla 16esima il Covid aveva imposto un taglio del finale, a causa del lockdown.

La stagione 17, a maggior ragione, è più corta delle precedenti, ed è composta di sole 17 puntate. Su Fox, e on demand su Sky Go e Now, ne sono state trasmesse 15, quindi ne mancano due.

La penultima puntata esce domani, martedì 22 giugno, e sarà in onda dalle 21.50 su Fox. Martedì 29 giugno, invece, alla stessa ora uscirà il gran finale di Grey's Anatomy 17.

Grey's Anatomy 17, il riassunto della stagione (spoiler)

Quella che si avvia alla conclusione non è stata solo la stagione più complicata di sempre per la pandemia, ma anche una delle più intense e dense di avvenimenti importanti.

Chiaramente il covid-19 è stato protagonista assoluto della stagione, e non poteva essere diversamente. Il Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle, come tutti gli ospedali del mondo, ha dovuto affrontare una situazione di emergenza assoluta, tra mascherine, contagi, quarantene, terapie intensive e molte, molte morti.

Il coronavirus ha colpito duro, non solo portandosi via la mamma di Miranda Bailey, ma anche contagiando Meredith Grey e Tom Koracick. Meredith, in particolare, ha trascorso quasi tutta la stagione in una dimensione "sospesa" tra la vita e la morte, in un limbo in cui ha incontrato dopo tanti anni l'amato Derek Shepherd, interpretato ancora una volta da Patrick Dempsey. Ma nonostante tutto, la nostra amata dottoressa ha resistito alla tentazione di ricongiungersi nell'aldilà con il suo defunto marito.

Meredith però non morirà, non adesso almeno, visto che come detto ha firmato il rinnovo per un'altra stagione. Questa stagione, tuttavia, non è esente da grandi colpi di scena e dolorosi addii. Come quello di Andrew De Luca, il medico italiano intepretato dal romano Giacomo Gianniotti (che nel doppiaggio italiano parla in siciliano con sua sorella Carina, interpretata dalla catanese Stefania Spampinato), che forse si è consolato prestando la voce a un personaggio del film Pixar Luca.

De Luca è morto da impavido eroe, portando a termine, a costo della sua vita, un compito che si era assunto tempo fa, quando aveva avuto diversi problemi psichici e nessuno gli credeva.

E il suo potrebbe non essere l'unico grande addio di un attore in Grey's Anatomy 17, ma non esageriamo con gli spoiler sul finale di stagione, ora che siamo finalmente arrivati agli ultimi due episodi.