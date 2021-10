Netflix rinnova 'Guida astrologica per cuori infranti' per una seconda stagione

Non ha ancora fatto il suo debutto su Netflix ma è già stata confermata per una seconda stagione. Stiamo parlando di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie italiana della piattaforma di streaming che punta a raccontare i 30enni alla ricerca dell'amore tra carriera, flirt sbagliati e tutto il contorno di segni zodiacali, piani astrali e legami scritti nelle stelle. Tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca, questo nuovo titolo Netflix si propone di raccontare in chiave divertente i drammi d'amore di una ragazza di 35 anni alle prese con un'improvvisa ascesa professionale e un crollo totale sul piano amoroso. A fare da cornice a una trama che racchiude tutte le caratteristiche della classica commedia romantica c'è l'astrologia, un argomento molto amato degli italiani che sarà parte anche seconda stagione della serie.

Guida astrologica per cuori infranti 2: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti? Sicuramente un inizio non proprio allegro per la protagonista Alice Bassi, interpretata da Claudia Gusmano. (Attenzione SPOILER) La prima stagione della serie, infatti, si conclude con un cliffhanger che lascia gli spettatori a bocca aperta, così come il main character di Guida astrologica per cuori infranti. Alice, infatti, dopo aver sofferto un'intera serie per trovare la persona adatta a lei e dopo averla, finalmente, baciata, scopre a sorpresa che il ragazzo, nonché suo capo, sta baciando un'altra persona e che quindi non è poi così single come aveva fatto sembrare. La seconda stagione di questa serie Netflix interamente girata a Torino riprenderà il suo racconto proprio da qui e svilupperà nuovi intrighi d'amore e diversi misteri da svelare.

Quando esce Guida astrologica per cuori infranti 2 su Netflix

Non abbiamo ancora certezza sulla data di uscita della seconda stagione della serie Netflix sull'amore e l'astrologia ma, dato che la prima stagione uscirà sul catalogo Netflix il prossimo 28 ottobre possiamo immaginare che il capitolo due sarà pubblicato tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.