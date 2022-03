Guida astrologica per cuori infranti 3 ci sarà?

È appena debuttata su Netflix con la seconda stagoine uscita a pochi mesi di distanza dalla prima. È Guida astrologica per cuori infranti, la serie italiana Netflix tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca. Composta da dodici episodi totali, dodici come i segni dello zodiaco a cui ogni puntata è dedicata, questa serie racconta la storia di una donna, Alice Bassi, una più che trentenne alla ricerca dell'anima gemella e del lavoro dei sogni, il tutto con un sottofondo di astrologia e un destino scritto nelle stelle.

Alice lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l'arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie all'incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

La seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti si è conclusa con Alice e Davide che si sono dichiarati il loro amore, lei che si è trasferita a Roma per un nuovo lavoro e lui che, dopo essere scappato a Hong Kong, torna nella Capitale solo per poter stare con lei.

Un finale abbastanza completo, senza alcun colpo di scena o questione in sospeso da risolvere con un'ulteriore stagione quindi potremmo dedurre che non ci sarà una terza stagione di Guida astrologica per cuori infranti. Ma non è detto perché un terzo capitolo potrebbe raccontare cos'è che accade nella vita dopo che l'amore lo si è trovato.

Per ora non abbiamo certezze che Netflix voglia confermare qeusta serie, probabilmente dovrà vedere come sarà accolta dal pubblico nelle prossime settimane ma, se dovesse essere confermata possiamo immaginare di trovare i nuovi episodi sul catalogo Netflix già dalla finel del 2022.