Halloween 2020, tre serie da vedere per una notte da brividi

Sabato 31 ottobre sarà una notte di Halloween a dir poco diversa rispetto a quelle degli ultimi anni. A causa dell'emergenza sanitaria in corso dalle 18 in poi i locali resteranno chiusi e feste ed eventi a tema non potranno svolgersi nel rispetto delle attuali norme sanitarie. Gli amanti del brivido potranno però riepegare sullo streaming per trascorrere una vera serata a tema horror. Su Netflix e Amazon Prime Video le proposte non mancano di certo.

Kingdom - Netflix



In un regno distrutto da corruzione e carestia si diffonde un'epidemia misteriosa che trasforma le vittime in mostri. La serie creata dal coreano Kim Eun-hee merita senza dubbio una visione se siete amanti del genere zombie e delle serie "in costume". Ambientata in Corea durante il periodo Joseon, "Kingdom" rimanda inevitabilmente alla pandemia che stiamo vivendo a livello globale, nonostante sia stata girata e prodotta nel 2019 ben prima che il Covid iniziasse a diffondersi. Atmosfere ricercate e costumi sontuosi rendono il tutto molto accattivante. Una chicca da recuperare nella vasta produzione coreana di livello sempre molto alto.

Truth Seekers - Amazon Prime Video



Commedia e horror si intercciano nella nuova serie Amazon con Nick Frost, Samson Kayo, Simon Pegg ed Emma D'Arcy. Un gruppo di investigatori paranormali part-time si allea per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le loro avventure su un canale online che tutti possono vedere. Mentre sorvegliano chiese infestate, bunker sotterranei e ospedali abbandonati, le loro esperienze soprannaturali diventano più frequenti, più terrificanti e persino mortali, che li metterà davanti a una scoperta pericolosa: l’intera razza umana è in pericolo e sulla via dell’estinzione. Disponibile dal 30 ottobre, la serie è stata subito acclamata dalla critica internazionale. Una novità da non perdere per un Halloween diverso dal solito.

Haunted - Netflix



Siamo partiti dall'horror "in costume" per passare alla commedia-horror ed arrivare infine ad "Haunted", reality horror che vi terrà con il fiato sospeso. Diretta da Jan Pavlacky, la serie televisiva targata Netflix, è incentrata su storie "reali" di persone che accettano di mettersi in situazioni da film dell'orrore. In molti casi gli episodi e le situazioni sono a dir poco disturbanti anche se l'effetto messinscena non sparisce mai del tutto. Creata nel 2018, la serie reality è ancora in corso ed è perfetta come passatempo da brivido per la serata del 31 ottobre.