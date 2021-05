Netflix racconta la storia dello stilista Halston in una nuova serie tv con Ewan McGregor

Il mondo della moda torna protagonista di Netflix in una nuova serie tv dedicata alla vita e alla carriera dello stilista statunitense Roy Halston. Questa miniserie, chiamata appunto "Halston" è composta da 5 episodi nei quali viene mostrato il volto umano e lavorativo del leggendario stilista fondatore dell'omonimo marchio simbolo oggi di un impero dell moda e sinonimo di lusso e prestigio. Uno dei nomi più chiacchierati della New YorK degli anni '70 e '80, quello di Halston dopo un periodo di gloria viene messo in discussione da un'acquisizione che costringerà il suo stesso fondatore a lottare con tutte le sue forze per non perdere il suo bene più prezioso: il suo maschio e se stesso. La produzione esecutiva della serie è affidata a Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon, Pamela Koffler di Killer Films, Eric Kovtun e Sharr White. Minahan è anche regista della serie. La sceneggiatura è stata affidata, invece, a Ryan Murphy, Ian Brennan, Sharr White, Ted Malawer, Tim Pinckney e Kristina Woo.

Ewan McGregor nei panni di Halston e tutto il resto del cast

A vestire i panni del protagonista nonché dell'uomo che ha dato il nome al suo marchio di moda e alla serie stessa di Netflix è Ewan McGregor, l'attore britannico noto al pubblico per i suoi ruoli sul grande schermo come quello di Mark Renton in Trainspotting e di Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Guerre stellari. Oltre a McGregor il cast della miniserie Netflix è composto da Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Kelly Bishop, Gian Franco Rodriguez, Rory Culkin, Sullivan Jones e Vera Farmiga.

I personaggi:

● Ewan McGregor - “Halston”

● Krysta Rodriguez -”Liza Minnelli”

● Rebecca Dayan - “Elsa Peretti”

● Bill Pullman - “David Mahoney”

● Gian Franco Rodriguez - “Victor Hugo”

● David Pittu - “Joe Eula”

● Sullivan Jones - “Ed Austin”

● Rory Culkin - “Joel Schumacher”

● Kelly Bishop - “Eleanor Lambert”

● Vera Farmiga - “Adele”

Halston: la data di uscita su Netflix

La miniserie Halston farà il suo debutto nel catalogo della piattaforma di streaming il 13 maggio 2021.

Le polemiche su Halston lanciate dalla famiglia dello stilista

Non sono mancate le polemiche su questo nuovo prodotto originale di Netflix da parte della famiglia dello stesso stilista che ha commentato la serie come "inaccurata" ed "eccessivamente finzionale". La famiglia del fashion designer si è lamentata in uno statement all' Associated Press di non essere stat consultata per la stesura della sceneggiatura della serie, così come gli archivi Halston, creando così un prodotto "romanzato" e non veritiero.

La locandina