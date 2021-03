The Handmaid's Tale 4 in arrivo anche in Italia: la data di uscita è ufficiale

L'uscita della quarta stagione di The Handmaid's Tale era stato annunciato negli USA già da qualche settimana, ma ora è arrivata la notizia ufficiale che tutti i fan italiani stavano aspettando da tempo: The Handmaid's Tale 4 uscirà in Italia in esclusiva su Timvision dal 29 aprile, con un episodio a settimana che sarà a disposizione in streaming dal giorno dopo la trasmissione negli Stati Uniti.

L'acclamata serie TV con Elisabeth Moss torna quindi in anteprima esclusiva con la quarta stagione su Timvision, l'unica piattaforma che in Italia permette di vedere tutta la serie completa (su Amazon Prime Video c'è solo la prima stagione al momento). La serie tv di The Handmaid's Tale è prodotta dalla Hulu, piattaforma di streaming che in Italia non c'è e che è di proprietà della Disney: è quindi possibile che nei prossimi mesi The Handmaid's Tale approdi su Star, ma per ora è un'esclusiva Timvision.

Per chi non la conoscesse, la serie, ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood, tradotto in Italia come “Il racconto dell’ancella”, racconta un futuro distopico in cui gli Stati Uniti d’America sono caduti in favore della società di Gilead, uno Stato totalitario, militarizzato e misogino guidato da estremisti religiosi in cui le ancelle, uniche fertili fra tutte le donne rimaste sul pianeta vivono in una sorta di schiavitù.

Il trailer ufficiale di The Handmaid's Tale 4

La nuova stagione – che già dal primo trailer si preannuncia intensa e spettacolare – arriva a oltre un anno di distanza dalla precedente, ed è attesissima dal pubblico di tutto il mondo. La serie è interpretata oltre che dalla Moss, dalle star Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford, and Sam Jaeger.

Ecco il trailer in italiano pubblicato da Timvision