Hanna 3, il trailer e le cose da sapere sulla stagione finale in arrivo su Prime Video

Hanna arriva al gran finale. La serie tv di Prime Video, da non confondere con Anne di Netflix e Anna di Sky, sta per uscire con la stagione 3, quella conclusiva: ecco tutte le informazioni per arrivare preparati.

Quando esce Hanna 3 su Prime Video

La data di uscita su Amazon Prime della terza e ultima stagione di Hanna, composta da sei episodi, è già stata annunciata da settimane, ed è mercoledì 4 novembre, quando - salvo sorprese - dovrebbero essere rilasciati tutte e 6 le puntate (le prime due stagioni erano composte da 8 episodi).

Come finiva Hanna 2

Nella seconda stagione, dopo la morte del padre Erik, Hanna era stata "reclutata" dalla Utrax, ma era poi riuscita a salvare Clara, riunendola con la madre, grazie all'aiuto di Marissa, che da arcinemica di Hanna è diventata sua alleata nella grande battaglia per porre fine alla Utrax.

La trama e il cast di Hanna 3

La terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna, interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Hanna (Creed-Miles) sta ora segretamente cercando di distruggere Utrax dall’interno e liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua precedente nemesi, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos).

Insieme hanno costretto l’agente di alto grado della Utrax John Carmichael (Dermot Mulroney) ad aiutarle nella loro missione, ma i suoi giovani colleghi assassini, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), e nuovi nemici stanno iniziando a sospettare il complotto di Hanna. Mentre Hanna si avvicina al suo obiettivo, inizia a scoprire non solo un programma in grado di cambiare il mondo, ma il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

Hanna è scritta da David Farr (The Night Manager), che ne è anche Executive Producer. La serie è prodotta da NBCUniversal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, Working Title Television e Amazon Studios. Tom Coan è Executive Producer per NBCUniversal International Studios, con Marty Adelstein e Becky Clements in qualità di executive producers, al fianco di Scott Nemes.

Il trailer di Hanna 3

Il trailer ufficiale dell'ultima stagione di Hanna è stato pubblicato su YouTube in inglese con sottotitoli in italiano.