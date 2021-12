"Harlem", la (divertente) serie tv di Prime Video non poteva uscire in un momento peggiore

Harlem merita di essere vista?

La domanda qui sopra è volutamente ambigua, nel senso che può riferirsi al quartiere come alla serie tv. Iniziamo da quest'ultima: Harlem è una serie brillante, divertente il giusto, e ha il merito di rappresentare in modo molto autentico alcune dinamiche sociali in atto negli USA, dalla celebre "cancel culture" all'emancipazione femminile, senza mai perdere il tocco leggero e spensierato che la contraddistingue.

Forse, però, Harlem è una serie tv "troppo americana": a nostro avviso, infatti, il pubblico italiano non è completamente preparato a immergersi in un contesto così peculiare, e soprattutto così diverso da quello in cui viviamo. Insomma, per farla breve, Harlem rischia di essere compreso poco da noi italiani, nei suoi rimandi, nei suoi riferimenti culturali e nella sua newyorkesità.

Se invece la domanda di cui sopra la intendiamo come riferita al quartiere, allora sì, bisogna riconoscere che Harlem è un quartiere in grande trasformazione, ma che conserva un fascino unico, di una New York vera e bellissima. Purtroppo però è impossibile non sottolineare ancora la tremenda coincidenza che ha visto l'uscita di questa serie così spensierata e "cool" proprio lo stesso giorno in cui Harlem, e la Columbia in cui insegna una delle protagoniste, sono stati il teatro di un efferato omicidio di un nostro connazionale.

Come si può, infatti, guardare le quattro ragazze che se la spassano tra le strade di Harlem e non fare un collegamento mentale con l'accoltellamento che ha provocato la morte di un brillante ingegnere come Davide Giri? Secondo noi è impossibile, ed ecco perché Harlem, pur con i suoi pregi, è a nostro avviso destinata a uno scarso successo nel nostro Paese.

Voto: 6.5