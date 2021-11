Su Prime Video arriva "Harlem", una divertente serie tv tutta al femminile

Un po' Friends, un po' Girls, un pizzico di Sex and the City: sono questi i primi rimandi che vengono in mente guardando il trailer di Harlem, la nuova serie comedy Amazon Original, che arriverà presto su Prime Video. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati, e ovviamente anche il trailer.

Qui sotto, invece, la key art ufficiale della serie, fotografata da Adrienne Raquel, e uno speciale poster d'artista commissionato al talento newyorkese Jade Purple Brown

Quando esce la serie Harlem su Prime Video

Tutti i 10 episodi della serie comedy Amazon Original a camera singola saranno disponibili a partire da venerdì 3 dicembre in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Di cosa parla la serie Harlem

Creata e scritta Tracy Oliver, che ne è anche executive producer, Harlem è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America. Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità - nonché eventuali partner romantici; Quinn è un'inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un'attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco - ma alla grande - con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent'anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

Il cast della serie Harlem

La serie è interpretata da: Meagan Good nel ruolo di Camille, Grace Byers nel ruolo di Quinn, Shoniqua Shandai nel ruolo di Angie, Jerrie Johnson nel ruolo di Tye e Tyler Lepley nel ruolo di Ian. Altre guest star ricorrenti nella serie sono Whoopi Goldberg nei panni della dottoressa Elise Pruitt, Jasmine Guy è Patricia, Andrea Martin è Robin, Robert Ri'chard è Shawn, Juani Feliz è Isabela, Kate Rockwell è Ana e Sullivan Jones è Jameson.

Harlem è prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. Insieme a Tracy Oliver, Amy Poehler di Paper Kite (Russian Doll) e Kim Lessing (Moxie) saranno executive producer, insieme a Dave Becky (True Story) di 3 Arts e il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams (Hidden Figures) e Mimi Valdés (Roxanne Roxanne) della "i am OTHER". Malcolm D. Lee (Girls Trip) ha diretto i primi due episodi.

Il trailer ufficiale di Harlem

E infine ecco il trailer ufficiale della serie pubblicato da Amazon Prime Video Italia in lingua originale con sottotitoli in italiano.