Harry e Meghan debuttano su Netflix, le prime immagini del documentario rivelazione

Sono al centro del gossip da quando si sono messi insieme e, dopo un matrimonio da favola, l'inaspettata uscita dalla famiglia reale, il trasferimento negli Stati Uniti, la nascita di due bambini e le voci di tradimento, Harry e Meghan hanno deciso di dire tutta la loro verità su Netflix con un attesissimo documentario rivelazione sulla loro storia d'amore e la loro vita dietro le telecamere. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato oggi stesso che prossimamente, il catalogo Netflix, farà spazio a un titolo tra i più attesi dell'anno che svelerà aspetti inediti, segreti e rivelazioni scioccanti dei duchi di Sussex che racconteranno aspetti inediti della loro nuova vita americana e com'è la loro quotidianità quando si spengono i riflettori.

Con un primo teaser che preannuncia l'arrivo imminente di questo documentario, Netflix ha voluto regalare al pubblico le prime immagini di quello che sarà uno dei titoli più chiacchierati di sempre della piattaforma di streaming.

"Harry & Meghan, un evento globale Netflix. Prossimamente, solo su Netflix", è la frase che ha accompagnato un piccolo assaggio di quello che ci aspetta con questo nuovo titolo Netflix che tutti non vedono l'ora di poter vedere.

Il post Instagram di Netflix Italia, infatti, si è riempito di commenti in pochissimi minuti. C'è chi ha ironizzato sul tradimento di Meghan con la sua guardia del corpo, chi ha parlato del loro prossimo divorzio e chi ha colto l'occasione per giudicare, per l'ennesima volta, questa coppia. Una cosa è certa, però, il documentario Netflix su Harry e Meghan farà molto scalpore, come ogni cosa che i due hanno fatto finora.