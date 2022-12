Harry e Meghan è il documentario più visto di sempre su Netflix

Sono bastati tre episodi, tanta attesa e due personaggi tra i più chiacchierati di sempre a conquistarsi il titolo di documentario più visto di sempre di Netflix nella prima settimana di debutto. Stiamo parlando, ovviamente, di Harry e Meghan, la docuserie dedicata ai duchi di Sussex che, in pochissimo tempo, ha conquistato l'attenzione degli spettatori di tutto il mondo. Ancora prima della sua conclusione, che andrà in onda oggi stesso, la serie ha scalzato via la concorrenza prendendosi la medaglia di serie documentario più vista di sempre nella prima settimana dall'uscita su Netflix. Un riconoscimento importante per i due dichi di Sussex e per la piattaforma di streaming che prima della fine dell'anno ha sganciato un'altra bomba.

L'interesse per questa serie è stato molto alto, soprattutto in Gran Bretagna, Paese d'origine di Harry dove il documentario su Harry e Meghan è balzato immediatamente al primo posto nella top 10 Netflix ma anche in tutto il resto del mondo. La storia dei due ex reali inglesi, infatti, è entrata nella top 10 di tantissimi Paesi al mondo, ben 85 dove tutti si sono messi davanti alla tv alla ricerca di qualche nuovo scandalo di corte di cui poter parlare e "spalrare".

Un grande successo di views per Harry e Meghan ma un po' meno apprezzamento per la qualità e il contenuto della serie, attaccato su tutti i fronti dalla critica ma anche dal pubblico che ha trovato i due duchi artefatti e poco onesti nel loro racconto.

Come saranno accolti gli ultimi tre episodi della serie? Staremo a vedere.