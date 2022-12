Harry e Meghan su Netflix, quando escono gli ultimi episodi e cosa aspettarsi

Ha debuttato su Netflix solo qualche giorno fa e, come previsto, ha subito fatto parlare di sé. Stiamo parlando della docu-serie Netflix su Harry e Meghan, attesissima da tutti soprattutto per le possibili rivelazioni scioccanti che i due duchi di Sussex avrebbero potuto fare sulla famiglia reale da cui hanno deciso di allontanarsi con quello che è stato definito il "Megxit". Cosa ne è venuto fuori? Un racconto in prima persona di una storia da favola tra un principe inglese e un'attrice americana che, seduti su due poltroncine e perfettamente consapevoli di doversi far piacere dal pubblico. I due, così, hanno svelato dettagli inediti sul loro primo incontro, sul rapporto tra le loro famiglie e su quanto sia stato difficile gestire la pressione mediatica per una storia d'amore giudicata e commentata da tutto il mondo. Non tutti, però, hanno apprezzato questa serie, dalla stampa alle persone comuni, dai critici a chi, incuriosito dal gossip, ha voluto buttare un occhio sull'intervista a Harry e Meghan. Una cosa è certa però, in tantissimi hanno visto i primi tre episodi di questa serie e non vedono l'ora di addentrarsi negli ultimi tre. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quando usciranno e cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale di questa serie.

Cosa aspettarsi dagli ultimi episodi della docu-serie su Harry e Meghan

I primi tre episodi si sono incentrati sui primi momenti della coppia Harry-Meghan dal primo incontro alla prima uscita insieme. Dalle vacanze da neo-fidanzati alla gestione di una relazione a distanza fino ad arrivare alla pressione mediatica scoppiata dall'ufficializzazione della loro relazione. Si è parlato del primo incontro con la Regina, delle differenze tra la cultura americana e quella reale inglese piena di etichette da rispettare, si è parlato di assalto mediatico nei confronti di una coppia che è stata costretta, per salvarsi, a scappare da palazzo. Gli ultimi episodi? Saranno sicuramente i più succosi a livello di gossip. Ci saranno sicuramente riferimenti ai dissapori con William e Kate, si parlerà della nascita di Archie e Lilibet e dell'accusa di razzismo, verranno fatte altre dichiarazioni scioccanti contro i reali inglesi e tanto altro ancora.

Quando escono gli ultimi tre episodi della serie su Harry e Meghan

Gli episodi conclusivi del documentario sui duchi di Sussex debutteranno su Netflix il prossimo 15 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.