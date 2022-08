"Harry Palmer", tutte le anticipazioni della miniserie con John di Peaky Blinders

Per anni è stato il temuto John Shelby di Peaky Blinders, ma ora Joe Cole arriva finalmente anche in Italia (dopo l'uscita della scorsa primavera nel Regno Unito) con una nuova serie tv, anzi una miniserie britannica composta da 6 episodi e di genere spy thriller, ambientata nella Berlino della Guerra Fredda. La mini serie tv si intitola Harry Palmer - Il caso Ipcress, è tratta dal romanzo The Ipcress File di Len Deighton e di seguito trovate il trailer e tutte le anticipazioni.

Quando e dove esce Il caso Ipcress

Harry Palmer - Il caso Ipcress debutterà il 7 settembre andrà in onda ogni mercoledì su Sky Atlantic con due episodi a settimana in prima visione, sarà ovviamente disponibile in streaming su NOW e anche on demand.

Il cast della serie

Trasposto in tv da John Hodge, autore di Trainspotting, il romanzo del 1962 (già adattato da un celebre film con Michael Caine) fa da base di partenza per un'elegante spy story in sei episodi diretti da James Watkins (Black Mirror, McMafia, The Woman in Black). Stellare il cast: oltre a Joe Cole nei panni della spia del titolo, fra gli altri Tom Hollander (Taboo, Bird Box, il nuovo capitolo di The White Lotus) e Lucy Boynton (Agatha Christie – Perché non l'hanno chiesto a Evans).

Di cosa parla Harry Palmer

La serie britannica, un avvincente spy thriller britannico con Joe Cole (Gangs of London, Peaky Blinders) protagonista, racconta di un ex contrabbandiere e giovane spia che si ritrova al centro di una pericolosa missione sotto copertura nella Berlino della Guerra Fredda.

Giovane, intelligente e capace, a Berlino durante gli anni '60 il sergente britannico Harry Palmer (Joe Cole) ha delle attività collaterali che lo mettono nei guai con la legge per crimini che potrebbero portarlo in carcere. Un agente dei servizi segreti britannici, notandone il potenziale e la rete che ha saputo costruire in città, gli offre però un modo per evitare la prigione: diventare una spia, entrando così a far parte del WOOC(P), una piccola ma importante unità che si occupa di sicurezza. Da Berlino a Londra, da Beirut al Pacifico, Harry si imbarcherà così nella sua prima missione sotto copertura, fra scienziati nucleari rapiti, lavaggi del cervello, tradimenti, colpi di scena e una imprudente storia d'amore.

Il trailer di Harry Palmer - Il caso Ipcress

E infine diamo uno sguardo al trailer ufficiale in italiano di questa nuova serie britannica ad alta tensione.