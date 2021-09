Hawkeye, la nuova serie Marvel arriva prima di Natale su Disney+: tutto quello che serve sapere

"Questo Natale c'è un solo regalo che farà sempre centro": con questo slogan Disney+ ha annunciato l'uscita di Hawkeye, la quinta serie tv del nuovo Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e What if...?.

Oltre al trailer e alle anticipazioni sulla trama, abbiamo raccolto tutto quello che serve sapere sulla serie e sulla storia di Occhio di Falco, per arrivare preparati alla visione di Hawkeye con un breve ripasso.

Quando esce la serie tv Hawkeye su Disney+?

La serie tv è composta da 6 episodi totali. Il primo uscirà il 24 novembre (perché "mercoledì è il nuovo venerdì"), le puntate successive usciranno una per settimana, quindi fino al 29 dicembre.

Le anticipazioni della trama

La nuova serie Marvel è ambientata nella New York City del "post blip", ovvero dopo che Hulk (con l'aiuto dello stesso Hawkeye) ha riportato in vita con il guanto contenente le gemme dell'infinito il 50% della popolazione mondiale che Thanos aveva fatto scomparire (compresa la famiglia di Hawkeye) con uno schiocco di dita.

L’ex Vendicatore Clint Barton-Hakeye ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato da Ronin di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Il cast di Hawkeye

Con Jeremy Renner che torna a vestire i panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld in quelli di Kate Bishop, Hawkeye vede nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. La serie è diretta da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie.

Breve sintesi di Hawkeye nel MCU

Nei fumetti la storia di Hawkeye è molto lunga è articolata, con sostanziali differenze rispetto alla biografia del personaggio nell'universo cinematografico (e televisivo) Marvel.

Riassumendo, nel MCU è più simile alla versione "ultimate" del personaggio, e dunque la sua storia è quella di un ex agente dello S.H.I.E.L.D. molto legato a Black Widow (con una breve menzione nel film con Scarlett Johansson), non è sordo all'80% come nei fumetti e si è sposato con Laura, da cui ha avuto 3 figli: Cooper, Lila e Nathaniel Pietro.

È tra i protagonisti della Saga dell'Infinito insieme a Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk e la già citata Vedova Nera. In The Avengers Natasha-Vedova lo ha liberato dal controllo di Loki, comntro il quale Hawkeye ha poi combattuto insieme agli altri Vendicatori.

Alla fine di Age of Ultron, dopo essere stato salvato da Quicksilver, lascia gli Avengers per dedicarsi alla sua famiglia. In Civil War si schiera con Capitan America e viene arrestato, per poi evadere proprio grazie a Cap, ma restando agli arresti domiciliari in Infinity War.

In Endgame Clint ha appunto perso la sua famiglia a causa dello schiocco di Thanos, e quindi assume l'identità di Ronin, finché, cinque anni dopo, Natasha Romanoff lo recluta per la missione in cui gli Avengers si recano indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito e annullare le azioni di Thanos.

Nella nuova serie tv, Hawkeye incontra Kate Bishop, che nei fumetti aveva conosciuto quando Tony Stark lo aveva convinto a vestire i panni (e lanciare lo scudo) di Capitan America: Kate lo aveva dissuaso e lui le aveva ceduto il nome di Occhio di Falco, che lei già portava dopo l'investitura di Cap quando Clint Barton sembrava morto (ed era diventato Ronin).

Il trailer di Hawkeye

Il trailer italiano è stato pubblicato su YouTube dal canale di Marvel Italia.