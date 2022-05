Heartstopper avrà altre due stagioni, arriva la conferma di Netflix

Heartstopper ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 22 aprile e da quel giorno ha conquistato il pubblico e la critica diventando uno dei titoli più seguiti e più chiacchierati sul web. Un vero e proprio colpo grosso per la piattaforma di streaming che dopo neanche due mesi dall'uscita della prima stagione ha deciso di rinnovare il teen drama tratto dal romanzo illustrato di Alice Oseman. La serie, infatti, avrà sia una seconda che una terza stagione. A dare l'annuncio ai fan è stata la stessa piattaforma di streaming sui suoi canali social con un post dove veniva dato l'annuncio delle nuove stagioni di Heartstopper che avranno, così come la prima, la Oseman come sceneggiatrice e produttrice esecutiva.

Cosa sappiamo su Heartstopper 2 e 3

Per quello che sappiamo finora sulle nuove stagioni di Heartstopper, senza dubbio ci sarà il ritorno dei due protagonisti, Nick e Charlie e dei loro amici Elle, Tao e Isaac che potrebbero essere approfonditi nella loro crescita personale e nella loro ricerca dell'amore e della propria identità. Potrebbero tornare anche Ben, Imogen e l'insegnante Ajayi e tutti sperano di poter tornare a vedere anche Olivia Colman interpretare il personaggio della mamma di Nick. I temi che saranno affrontati, molto probabilmente, riguarderanno altre problematiche legate all'adolescenza come la salute mentale, tema caro all'autrice e già affrontato nei suoi libri e che ha dichiarato di voler portare anche sul piccolo schermo. Inoltre, l'attore che interpreta Charlie, Joe Locke si è lasciato sfuggire in un'intervista a EW che il suo personaggio nei libri svilupperà un disturbo alimentare che farà vacillare la sua salute mentale e che sarebbe bello affrontare questo tema ed esplorarlo anche nella serie.

Quando usciranno su Netflix le nuove stagioni di Heartstopper

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per Heartstopper 2 e 3 ma dato che la prima stagione della serie è uscita su Netflix solo da poco tempo possiamo immaginare di vedere la seconda stagione non prima del 2023.