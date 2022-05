Heartstopper potrebbe avere quattro stagioni. Le parole della creatrice

Ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 22 aprile ed è subito entrata nel cuore di tutti. Stiamo parlando di Heartstopper, la serie di formazione di Netflix tratta dal noto graphic novel di Alice Oseman che racconta la storia d'amore di due adolescenti, Nick e Charlie e la loro scoperta della sessualità tra feste, scuola, amicizie e trasformazioni personali. Una storia semplice ma d'effetto al punto da diventare in poco tempo la serie più chiacchierata su Twitter (929mila interazioni) e una delle più amate dell'ultimo periodo. Ma se alla fine degli ultimi episodi abbiamo un finale che chiude il cerchio del racconto, possiamo sperare in una seconda stagione della serie? A quanto pare oltre a un capitolo due, Hartstopper potrebbe averne ben quattro di stagioni secondo quanto ha affermato la sua creatrice Alice Osman.

Netflix non ha ancora dato una conferma sulla realizzazione di Heartstopper 2, molto probabilmente sta aspettando di poter calcolare i dati sulle visualizzazioni per poter procedere. Nonostante questo l'accoglienza della critica e del pubblico non lascerebbe dubbi sul continuo di questa serie che è entrata nel cuore di tutti per la sua semplicità e il suo tenero modo di raccontare gli adolescenti e il mondo LGBTQ+ e la stessa Alice Oseman ha svelato alla stampa che per coprire tutta la storia dei fumetti lei avrebbe previsto ben quattro stagioni di Heartstopper aggiungendo che "quattro sarebbe il numero perfetto".

Chi tornerà nel cast e cosa accadrà nella trama

Oltre ai due protagonisti, Nick e Charlie tornerebbero senza dubbio i loro amici Elle, Tao e Isaac che potrebbero essere approfonditi nella loro crescita personale e nella loro ricerca dell'amore e della propria identità. Potrebbero tornare anche Ben, Imogen e l'insegnante Ajayi e, tutti si augurano, di poter tornare a vedere anche Olivia Colman nei manni della mamma di Nick. Per quanto riguarda la trama verranno senza dubbio affrontate altre problematiche dell'adolescenza come la salute mentale, tema caro all'autrice e già affrontato nei suoi libri e che ha dichiarato di voler portare anche sul piccolo schermo. Anche l'attore che interpreta Charlie, Joe Locke si è lasciato sfuggire in un'intervista a EW che il suo personaggio nei libri svilupperà un disturbo alimentare che farà vacillare la sua salute mentale e che sarebbe bello affrontare questo tema ed esplorarlo anche nella serie.

Quando potrebbe uscire Heartstopper 2

Se dovesse essere rinnovata, Heartstopper 2 potrebbe uscire nella primavera nel prossimo anno ma restiamo in attesa di ulteriori conferme.